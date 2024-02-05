Россия планирует увеличить расходы и для этого придется снова лезть в Фонд национального благосостояния.

Британская разведка считает, что Россия не сможет достичь запланированного целевого показателя доходов, который предусмотрен бюджетным планом на 2024 год. Вероятно, правительству РФ придется рассмотреть другие меры политики для финансирования расходов.

Как сообщает Министерство обороны Великобритании в соцсети Х (бывший Twitter), российские власти имеют амбициозные планы по увеличению расходов на 26% в 2024 году. Это основано на оптимистичных ожиданиях увеличения доходов на 22%. При этом в РФ надеются, что доходы от нефти и газа увеличатся почти на 25%.

Однако британцы убеждены, что российским властям для финансирования запланированных расходов придется сократить свои отчисления в Фонд национального благосостояния и увеличить внутренние налоги и долг.

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"Такая политика почти наверняка негативно повлияет на экономику в среднесрочной и долгосрочной перспективе, поддерживая инфляционное давление или ограничивая будущий экономический рост. Фонд национального благосостояния якобы предназначен для долгосрочного экономического благосостояния российского народа, но он все чаще используется для финансирования вторжения в Украину. Стоимость его активов упала на 10% в 2023 году", - отмечают в Минобороны Британии.

Расходы России на войну

Война против Украины быстро истощает стратегические финансовые резервы России, которые были накоплены в течение предыдущих двух десятилетий. Так называемый "Фонд национального благосостояния" (ФНД) за два года войны потерял почти половину своих высоколиквидных запасов.

Именно высоколиквидная часть ФНД, которая состоит из денежных и инвестиционных активов, в конце прошлого года составила 5 триллионов рублей (56,5 миллиардов долларов) против 8,9 триллионов рублей до полномасштабного вторжения.

Как сообщал УНИАН, по стремительному ростом цен в РФ – примерно на 60% в годовом измерении-стоит ряд факторов, свидетельствующих о неурядицах в экономике.

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