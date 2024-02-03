На заводах также возникла проблема из-за нехватки рабочих.

Активисты "Кибер сопротивления" получили документы представителей Российского военно-промышленного комплекса (ВПК). Благодаря этому удалось выявить проблемы с выполнением госзаказов на заводах на фоне продолжающейся войны против Украины.

Как сообщает Центр национального сопротивления, в перехваченных письмах генерального директора "Муромского приборостроительного завода" и директора "Лиги оборонных предприятий" Владимирской области Дмитрия Фадеева указывается, что заводы обязаны сдавать продукцию по фиксированным в 2019 году ценам. При этом детали закупают по предоплате и рыночным ценам.

"При том денег от государства не хватает даже покрыть проценты кредита, который необходимо взять чтобы рассчитаться с поставщиками. К тому же деньги с предприятия можно вывезти только по завершению контракта, но контракты заключают на 3-5 лет и эти деньги фактически все это время заморожены", - рассказали в ЦНС.

Видео дня

Как добавляется, лишь на производстве системы навигации "Изделие 1Т146" Муромский завод получил убытков на 70 миллионов рублей. Из-за этого предприятие не может выполнять заказы, которые постоянно растут.

Также предприниматель жалуется, что на заводах не хватает рабочих из-за массовой мобилизации и отсутствия жилья. Не помогло решить проблему и строительство в регионе бараков.

Война в Украине - российский ВПК

Спикер Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов рассказал, на что сейчас способен российский военно-промышленный комплекс и как на него влияют санкции.

Из-за войны против Украины модернизация российской армии была отброшена на 18 лет назад, заявил заместитель постпреда Великобритании при ООН Джеймс Кариуки на заседании Совета Безопасности ООН. Теперь российская оборонная промышленность разбирает холодильники на запчасти. Она заказывает оружие у КНДР, в нарушение многочисленных резолюций, согласованных в этом зале, по указанию министра иностранных дел России.

Вас также могут заинтересовать новости: