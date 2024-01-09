Российская промышленность трансформировалась, оборонный сектор теперь затмевает гражданские отрасли.

В 2023 году российская экономика росла быстрее, чем мировая, благодаря рекордным государственным расходам. Однако это свидетельствуют не о здоровье экономики, а о ее перегреве, пишет Foreign Affairs.

Отмечается, что финансирование войны против Украины истощает ресурсы остальной экономики России.

"Путин сталкивается с невозможной трилеммой. Его вызовы: должен финансировать войну против Украины, поддерживать уровень жизни населения и защищать макроэкономическую стабильность. Достижение первой и второй целей потребует больших затрат, что будет способствовать инфляции и, таким образом, препятствовать достижению третьей цели", – указывает автор статьи.

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По его словам, высокие доходы от нефти и газа, умелое управление финансами со стороны российских властей и слабое применение западных ограничений сыграло роль в экономическом росте России, но они маскируют растущий дисбаланс в экономике.

В статье также подчеркнуто, что российская промышленность трансформировалась, оборонный сектор теперь затмевает гражданские отрасли. Военные расходы превысили социальные впервые со времен распада СССР. РФ выделила почти треть своего бюджета на 2024 год на оборонные расходы. Социальные расходы, включая зарплаты, пенсии и льготы, составят около пятой части бюджета.

"Военный сектор получает непропорционально высокие государственные расходы, а также откачивает рабочую силу, что приводит к аномально низкому уровню безработицы в 2,9%", – пишет издание.

Указывается, что взаимосвязь между военными расходами, нехваткой рабочей силы и ростом заработной платы "создала иллюзию благополучия, которая вряд ли сохранится". Из-за нехватки рабочей силы российские компании уже вынуждены платить более высокие зарплаты, или требовать больше денег от конкурентов или других секторов.

Инфляция также быстро становится проблемой. Ее уровень уже превысил 7%, что заставило Банк России поддерживать процентные ставки на уровне 16%.

"Российская экономика находится под большей угрозой, чем показывает статистика роста, и предстоящие выборы могут спровоцировать дальнейшие судьбоносные решения, которые могут обострить долгосрочные вызовы, если Владимир Путин решит купить лояльность избирателей, выбросив еще больше денег перед голосованием. Перегрев – часто предвестник рецессии", – говорится в материале.

Экономика РФ во время войны

Ранее УНИАН писал, что по состоянию на окончание второго года полномасштабной войны потребительские цены в России растут, даже несмотря на то, что инфляция в других странах ослабляется. Центральный банк РФ справился со всплеском инфляции в начале 2022 года. Однако сейчас чиновники ЦБ опасаются, что они могут потерять контроль.

Причем экономика РФ получила неожиданную проблему пузыри на рынке недвижимости. Чтобы успокоить уставшее от войны население, Россия выдала своим гражданам миллиарды долларов дешевых кредитов на покупку нового жилья.

С тем экономического обозреватель считает, что успех России в уклонении от ограничения цен на нефть на Западе способствует восстановлению экономического роста страны-агрессора, поскольку действующий президент Владимир Путин готовится баллотироваться снова, несмотря на проблемы, вызванные нехваткой рабочей силы, инфляцией и высокими процентными ставками.

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