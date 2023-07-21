Размещение ядерного оружия РФ в Белоруссии происходит в соответствии с графиком.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Минск не будет контролировать российское тактическое ядерное оружие в Беларуси.

"Еще раз хотелось бы подчеркнуть, что передачи контроля за ядерным оружием кому-либо в рамках осуществляемых сейчас мероприятий не происходит", - сказал Рябков, которого цитируют пропагандистские СМИ.

По словам чиновника, работа по размещению ядерного оружия РФ в Белоруссии происходит в соответствии с ранее озвученным президентом РФ Владимиром Путиным графиком.

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"График работ, связанный с решением этого вопроса, был обнародован в заявлениях президента Российской Федерации. Мы исходим из того, что он остается в силе. Никаких изменений или дополнений к тому, что ранее объявлялось, в этой области нет", - отметил Рябков.

Ядерное оружие в Беларуси

25 марта президент РФ Владимир Путин заявил о передаче Беларуси комплекса "Искандер", который является потенциальным носителем ядерного оружия. Также он объявил строительство в РБ хранилища для ядерного оружия.

Уже в мае Лукашенко заявил о начале перемещение ядерного оружия РФ на территорию Беларуси. При этом РФ отказалась раскрывать информацию о количестве ядерных зарядов, которые поставит в Беларусь.

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