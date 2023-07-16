По словам эксперта, Лукашенко не будет распорядителем этого оружия.

Беларусь уже получила часть российской ядерного оружия. Однако самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко все равно не является ее распорядителем или собственником.

Как отметил в эфире FREEДОМ независимый беларусский военный аналитик Александр Алесин, ядерное оружие – это идея фикс Лукашенко.

"Когда он стал президентом, он очень расстроился выводу ядерных сил с территории Беларуси, что даже вступил в конфликт с Ельциным. И только согласованная позиция американцев и россиян заставила его отдать ядерное оружие. И весь период своего правления Лукашенко постоянно говорил, что если бы у него было ядерное оружие, то никто бы с ним так плохо не обращался, не вводил санкции и тому подобное", – добавил он.

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По словам эксперта, Лукашенко не будет распорядителем этого оружия. Он сам признал, что в Беларуси нет специалистов, которые могут проводить техобслуживание и оценивать состояние ядерного оружия, поэтому этим тоже будут заниматься российские специалисты. Кроме того, Лукашенко не сможет его использовать, поскольку коды от электронных замков на детонатор также находятся в РФ.

"С другой стороны, и Российская Федерация не может сама осуществить пуск с территории Беларуси, потому что на внешнем периметре эти хранилища будут охранять беларусские спецназовцы. И в случае какого-то конфликта с Россией у Лукашенко есть возможность физически захватить это оружие. Но использовать он ее не сможет. Поэтому пуск может произойти, когда оба президента согласились, что это должно быть", – подчеркнул Алесин.

Ядерное оружие РФ в Беларуси

25 марта 2023 года российский президент Владимир Путин официально подтвердил передачу самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко комплекса "Искандер", что является потенциальным носителем ядерного оружия. Кроме того, он рассказал о строительстве в Беларуси хранилища для ядерного оружия.

Уже через месяц, 25 мая, Лукашенко заявил, что Россия начала перемещать свои ядерные боеприпасы на территорию Беларуси. При этом он так и не подтвердил, есть ли на территории страны российское ядерное оружие.

Военный аналитик Шон Белл считает, что Путин перемещает ядерное оружие в Беларусь, чтобы у него появился еще один рычаг для влияния на страны Запада. По его словам, диктатор может решить, что создает угрозу ядерного конфликта и, таким образом, может удержать некоторые западные страны от помощи Украине.

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