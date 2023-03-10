Ей оказывается необходимая медицинская помощь, угрозы жизни нет.

В результате стрельбы в немецком городе Гамбург ранена украинка.

Об этом спикер Министерства иностранных дел (МИД) Украины Олег Николенко сообщил корреспонденту УНИАН. "В результате стрельбы в молитвенном доме Гамбурга получила ранения украинская гражданка. Сейчас ей оказывается необходимая медицинская помощь, угроз жизни нет", - отметил спикер.

В то же время, генеральное консульство Украины в Гамбурге взаимодействует с немецкими правоохранителями в контексте расследования нападения, устанавливает связь с родными пострадавшей.

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"В ближайшее время украинский консул также посетит больницу, чтобы оказать нашей гражданке консульскую помощь", - добавил он.

Стрельба в Гамбурге: детали

Вечером 9 марта в Гамбурге произошел конфликт со стрельбой между членами религиозного сообщества "Свидетели Иеговы". Полиция сообщила о гибели восьми человек среди которых был и тот, кто открыл огонь. Среди жертв есть беременная женщина.

Расследование инцидента продолжается. По данным Би-би-си, стрелком был 35-летний Филипп Ф, бывший член религиозной общины. Действовал он в одиночку и после нападения покончил с собой. Его мотивы неизвестны.

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