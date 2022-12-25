В полиции сообщили, что пожилой мужчина, который устроил стрельбу, не в своем уме.

Мужчина, который устроил стрельбу и убил трех человек в курдском культурном центре, признался полиции, что совершил это из "патологической ненависти к иностранцам".

Как сообщили в прокуратуре Парижа, мужчина пошел на улицу д'Энжен в 10-м округе, чтобы стрелять в курдов, которых он обвиняет в том, что они "брали пленных во время борьбы с ИГИЛ, вместо того, чтобы убивать их", передает Le Figaro.

Отмечается, что мужчина психически нездоров и сейчас находится в психиатрическом лазарете штаб-квартиры полиции, которой он сообщил, что "всегда хотел убивать мигрантов, иностранцев" с момента ограбления его дома в 2016 году.

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Стрельба в Париже

В пятницу в оживленном районе 10-го округа Парижа пожилой мужчина открыл стрельбу, убив трех человек в курдском культурном центре. После допроса подозреваемого следователи указали на расистский мотив преступления.

На следующий день в Париже начались протесты курдов, а 24 декабря они переросли в противостояние. В частности, произошли столкновения полиции с курдскими демонстрантами, возмущенными убийством вооруженным преступником трех членов их общины.

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