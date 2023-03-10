Случай произошел в Гамбурге, на инцидент уже отреагировали местные власти.

В одном из крупнейших городов Германии вечером, 9 марта, произошла стычка между членами религиозной общины "Свидетели Иеговы". Полиция сообщила о гибели восьми человек среди которых, вероятно, был и стрелок. Недавно похожий случай произошел в Дании.

Об этом пишет издание Bloomberg. По данным СМИ, вечером около 21:00 в трехэтажном здании "Свидетелей Иеговы" в городе Гамбург раздались выстрелы. В это время сотрудники полиции патрулировали местность неподалеку от места инцидента - они через несколько минут прибыли к зданию и обнаружили там нескольких погибших и серьезно раненых членов "Свидетелей Иеговы".

По данным правоохранителей, в результате стрельбы погибли восемь человек, полиция продолжает вести следствие. Дополнительные подробности пока неизвестны. Случай квалифицировали как теракт в состоянии аффекта.

Видео дня

"На данный момент здесь происходит передача вещественных доказательств. Все в процессе", - заявил представитель полиции.

Уже рано утром полиция зафиксировала дополнительные следы преступления вокруг и внутри здания. Доказательства следователи собрали с помощью 3D-сканера, которым воспользовались для инспекции помещения.

На инцидент также отреагировал сенатор по внутренним делам Энди Гроте. Он анонсировал отдельную пресс-конференцию (около полудня) по этому вопросу и уточнил, что тогда общество узнает дополнительные подробности преступления и состояние его расследования.

Стрельба в общественных местах - самые бурные случаи

Напомним, что за последний период время аналогичные случаи с применением огнестрельного оружия привели к трагедии в ряде городов Европы, а также В США.

В частности, недавно выстрелы раздавались возле курдского культурного центра в Париже. Там пожилой мужчина расстрелял трех человек. Еще четыре человека получили ранения.

24 февраля в США от огнестрельного оружия также погибли семь человек. Трагедия произошла сразу в двух местах: в прибрежном городе Халф-Мун-Бей на севере Калифорнии и неподалеку от Сан-Франциско.

Также 1 января в результате стрельбы в центре Лондона пострадали дети. Огонь по людям открыл из автомобиля неизвестный стрелок.

Вас также могут заинтересовать новости: