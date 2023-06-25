России нужен сильный лидер.

Попытка военного переворота, устроенная ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, показала, что в России есть достаточно людей, готовых снести власть Владимира Путина, но они пойдут на это вслед за сильным лидером. Об этом в эфире информационного телемарафона заявил начальник штаба Российского добровольческого корпуса с позывным "Фортуна".

"Текущая ситуация (с Пригожиным) показала, что очень большое количество жителей РФ готовы, но они готовы пойти за сильным лидером. Пригожин совершил так называемый "марш справедливости", и появилось огромное количество симпатизантов у него в том же Ростове и в целом по пути следования. Когда уже боевики выезжали в свои полевые лагеря, мы видели, что люди их с цветами, песнями и танцами провожали. Количество симпатизантов большое, но они пойдут только за сильным лидером и за какой-то понятной им вещью", - сказал он.

Также он добавил, что попытка военного переворота сыграла на руку РДК.

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"Она отвлекла очень большое количество российских сил от приграничных регионов. Мы продолжаем свои действия в приграничных зонах, скоро будет очень много позитивных новостей. Нам это всё на руку, в целом Украине вся эта ситуация только на руку вне зависимости от того, как она обернулась в итоге", - сказал "Фортуна".

Переворот в России - главные новости

В субботу, 24 июня, войска ЧВК "Вагнер" по приказу Евгения Пригожина совершили так называемый "марш справедливости", выдвинувшись из Ростова-на-Дону в сторону Москвы. По ходу следствия "вагнеровцы" сбили шесть российских вертолетов и один транспортный военный самолет, уничтожив тем самым более десяти российских пилотов.

Но от идеи войти в столицу России передовые отряды ЧВК отказались якобы после того, как белорусский диктатор Александр Лукашенко дал гарантии безопасности Пригожину, а в отношении его бойцов пообещали не начинать уголовное преследование.

Вечером того же дня сам Пригожин заявил о завершении "марша справедливости" и возвращении "вагнеровцев" в "полевые лагеря". Сам главарь ЧВК Евгений Пригожин уехал в Беларусь, пока что связи с ним нет.

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