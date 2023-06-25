Последствия неудачного "переворота" уже сказались на репутации и влиянии самого Пригожина.

Сценарий, при котором "вагнеровцев"могут бросить в роли "мяса" на мощную оборону ВСУ под Киевом, исключать не стоит, рассказал в эфире телемарафона народный депутат Украины, секретарь Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко.

При этом он заметил, что последствия неудачного "переворота" уже сказались на репутации и влиянии самого Пригожина. И вполне возможно, что российский президент Владимир Путин захочет избавиться от такой "армии".

"Что касается Киева.. Я не могу этого исключать. Что сейчас нужно Путину? Чтобы был уничтожен "Вагнер" и Пригожина. Как это проще всего сделать? Учитывая, что у нас хорошо построены линии обороны... послать Пригожина и его армию в сторону Киева. И Пригожин будет уничтожен, и какая-то цель будет реализована... Мол, хотели взять Киев. Поэтому ничего не исключаю, что может быть и такое. После этого (переворота - УНИАН) что-то исключать, когда имеем дело с Российской Федерацией... Надо наоборот, скажем, думать о худших сценариях и иметь их в виду", - высказался Костенко.

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Переворот в России - главное

В течение почти суток войска ЧВК "Вагнер" по приказу Евгения Пригожина двигались в сторону Москвы ,чтобы "остановить" военное руководство РФ.

В Воронежской области между силами армии Пригожина и регулярными войсками 24 июня произошли первые боестолкновения, в ходе как ВС РФ понесли большие потери. Кроме того, также есть погибшие среди гражданских.

Путин не оценил поступок своего "повара" Пригожина, назвав его "предательством" и "ножом в спину", после чего российский президент вылетал из Москвы в Петербург, а также, как оказалось впоследствии, привлекал к переговорам с "Вагнером" беларусского диктатора Александра Лукашенко.

Уже вечером 24 июня сначала пресс-служба Лукашенко, а потом и сам Пригожин заявили, что движение колонн "вагнеровцев" на Москву остановлено, их якобы вернут в "полевые лагеря", потому что главарю боевиков якобы пообещали "гарантии безопасности", которые, по данным СМИ, содержали и обещание сменить военное руководство России - министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

Наконец Пригожина отправили в Беларусь, связи с ним пока, по словам рашистских "военкоров", нет.

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