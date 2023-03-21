Представитель ГУР говорит, что ждать этого долго не придется.

В России произойдет смена режима, путей к этому есть несколько.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов в эфире информационного телемарафона. По его словам, этому способствуют ордер на арест российского президента Владимира Путина, а также позиция Международного уголовного суда. "В России увеличивается количество людей, которые хотят дистанцироваться от так называемого Путина, в том числе, среди тех, кто сегодня находится у власти", - рассказал он.

По мнению Юсова, одним из таких сценариев может быть бунт, однако не революция, поскольку для нее необходимо, чтобы в стране было много сознательных граждан. Бунтовать могут люди, по которым ударили санкции, а также недовольные "пустыми холодильниками" и количеством ликвидированных в Украине российских оккупантов.

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Также представитель разведки отметил, что больше всего Путин и его ближайшее окружение боятся мятежа элит. "Что будет в результате? Увидим уже в ближайшее время. Ждать действительно недолго. Речь идет об абсолютно обозримых временных рамках", - добавил он.

Ордер на арест Путина

Напомним, что 17 марта Международный уголовный суд выдал международные ордера на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в военном преступлении принудительной депортации детей с оккупированных территорий Украины.

Теперь Путина и Львову-Белову могут задержать на территории 123-х стран, ратифицировавших Римский устав.

В России не признают это решение и называют его неприемлемым. Однако прокурор МУС Карим Хан заявил, что Путин предстанет перед правосудием в Гааге независимо от аргументов Москвы.

Кроме того, Хан сообщил, что для военных преступлений нет срока давности, поэтому этот ордер пожизненный.

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