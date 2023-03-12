Они отметили, что ЧВК, вероятно, готовятся к сценарию военного поражения РФ и вакуума власти после этого.

Частные военные компании (ЧВК) без военных стандартов, усилят хаос в РФ, если режим российского президента Владимира Путина рухнет.

Об этом заявил генерал США в отставке, бывший командующий сил США в Европе Марк Гертлинг, передает Голос Америки.

В комментарии изданию Bild аналитик Сергей Сумленный отметил, что российские компании, такие как "Газпром" и "Роснефть", создают собственные частные военные компании. Аналитик считает, что это может означать, что российские элиты "готовятся к сценарию военного поражения России и вакуума власти после этого".

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При этом экс-командующий Сухопутных сил США в Европе Бен Ходжес сказал, что появление ЧВК говорит об "отсутствии единой военной структуры в России, что позволило Украине быть успешной на поле боя". По мнению Ходжеса, целью создания таких компаний может стать конкуренция с Путиным, после падения его режима.

ЧВК"Вагнер"

На сегодняшний день самой известной российской ЧВК является ЧВК "Вагнер". В настоящее время наемники этой ЧВК воюют против ВСУ возле Бахмута. Главарь "Вагнера" Евгений Пригожин завербовал на войну даже заключенных.

Как отметили аналитики Института изучения войны, Пригожин заявил, что после битвы за Бахмут он преобразит свою ЧВК в жесткую идеологическую элитную военную организацию и начнет новую волну вербовки. В последнее время "Вагнер" расширяет рекрутинговые центры в РФ и нацеливается на вербовку молодых людей.

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