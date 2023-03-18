Россия утверждала, что решение МУС по Путину не признает.

Главный обвинитель Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что президент России Владимир Путин предстанет перед правосудием в Гааге за свои совершенные против Украины преступления независимо от аргументов Москвы.

Как пишет CNN, Хан отверг предположение, что Путин избежит суда, поскольку Россия не ратифицировала Римский устав.

Прокурор сослался на судьбу экс-президента Югославии Слободана Милошевича и бывшего лидера Либерии Чарльза Тейлора, которые, казалось, тоже сбегут от ответственности.

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"Все они были сильными и влиятельными людьми, однако все оказались в залах суда", - подчеркнул Хан.

Прокурор считает недавнее решение МУС историческим, поскольку Путин отныне является первым главой государства, являющегося постоянным членом Совбеза ООН, которому выдали ордер на арест.

Ордер на арест Путина - что известно

17 марта МУС выдал ордера на аресты Путина и российского "детского" омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

В решении указывается, что ордера выданы по делу о насильственной депортации украинских детей в Россию во время войны.

Спикер Путина Дмитрий Песков назвал ордер "неприемлемым", а представительница МИД России Мария Захарова заявляла, что РФ не признает это решение.

Украинский президент Владимир Зеленский считает решение МКС "историческим". Президент США Джо Байден, в свою очередь, назвал ордер на арест Путина вполне оправданным.

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