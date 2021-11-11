Кремль атакует. Зачем РФ "миграционный кризис" в ЕС и причем здесь Украина

Миграционный кризис, который сейчас можно наблюдать на польско-белорусской границе, не какой-то естественный процесс, а гибридная атака РФ на ЕС, организованная "чужими" руками. УНИАН интересовался, что происходит, почему наступление на границы Европы "перенесено" из Литвы в Польшу, какие угрозы это несет Украине и готовы ли мы противостоять им не только на словах.

Уже несколько дней вся Европа "с обеспокоенностью" наблюдает за мигрантами, которые, не без помощи белорусского спецназа, стремятся прорвать границу Польши. И, несмотря на то, что происходит прямая атака на члена ЕС, ЕС пока демонстрирует беззубую позицию и попытки… "договориться" с Путиным. К примеру, Ангела Меркель ему звонит, а Австрия предлагает провести международную конференцию "по Беларуси" на своей территории (хотя даже даты "экстренного саммита" нет и в помине) и намекает на встречу на этой площадке Байдена с Путиным…

Но при чем здесь Россия и Кремль?

Во-первых, это не первая подобная кампания, организованная Россией. В 2015 году на страны ЕС уже осуществлялась атака "беженцев" из стран Ближнего востока. Тогда подавляющая часть населения ЕС была настолько напугана, что даже склонялась к идее изменения формата ЕС и Шенгенского соглашения. А Россия всячески демонстрировала, что готова помочь ЕС решить проблему с мигрантами, с намеком, что за это Путин ждет снятия санкций.

Во-вторых, дело в том, что нынешние "беженцы", как их пытается представить русскоязычная пропаганда, также вовсе не граждане Беларуси, которые, возможно, хотели бы сбежать от кровавой диктатуры Александра Лукашенко в уютную Европу.

Политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики Тарас Чорновил обращает внимание, что нелегальные мигранты на польской границе – выходцы из стран Африки и Ближнего востока, которые "не переплывали море на хлипких плотах, чтобы оказаться на юге Италии, и не теснились в трюмах кораблей, убегая с Кубы в США: "Они в своих странах приобрели недешевые билеты на самолет, спокойно зашли в аэропорт и улетели в Беларусь… А отдельно стоит отметить, что летели они из контролируемого Россией Дамаска".

В-третьих, атака мигрантами на страны Евросоюза началась совсем не с Польши. Летом текущего года первой под удар попала Литва. Работала простая схема: нелегалы прибывали в Минск по туристическим визам, через несколько дней легального пребывания в Беларуси с помощью белорусских "проводников" отправлялись на границу с Литвой. И там начинали искать, как ее перейти. Иногда сам "проводники" показывали мигрантам, куда именно следует идти… По информации литовских властей, белорусские структуры (и неформальные, и официальные, которые тоже находились "в доле") с каждого мигранта получали от 3 до 7 тысяч евро.

Как рассказывал УНИАН глава Комитета Сейма Литвы по национальной безопасности и обороне Лауринас Кащюнас, эта ситуация стала ответом Александра Лукашенко на европейские санкции, так он попытался принудить ту же Литву к диалогу, но "эта тактика была создана не в Беларуси, это методология России".

Что сработало в Литве, Польше не подходит

Почему же вектор перемещения "беженцев" сместился из Литвы в Польшу? Тут сошлись несколько факторов.

Для начала, Литва оказала нелегалам и тем, кто за ними стоит, яростное сопротивление. Вышеназванный Лауринас Кащюнас первым заговорил о необходимости возведения на границе с Беларусью забора, который "защищал бы ЕС от авторитарного режима". Поскольку слово не расходилось с делом, еще в июле Литва начала создавать временный кордон из двойной-тройной колючей проволоки. Не за горами – появление 508-километрового четырехметрового забора с "колючкой" наверху. Его возведение стартовало в конце сентября. Строительство планируют завершить в 2022 году. Его стоимость, по предварительным оценкам, составит 152 млн евро.

Кроме того, Литва ужесточила законодательство, сделав пребывание нелегальных мигрантов в стране максимально некомфортным. "Они отправляются в центр проживания, но должны там находиться постоянно, не имея возможности выходить за его пределы ни за сигаретами, никуда, в течение полугода. Также они больше не могут бесконечно подавать апелляции на решение по поводу политического убежища. Апелляция может быть только одна", - рассказал УНИАН глава Комитета Сейма Литвы по национальной безопасности и обороне Лауринас Кащюнас.

Впервые с момента провозглашения независимости, Литва ввела на части страны – вдоль границы, в пяти километрах от нее и в местах расселения мигрантов - режим чрезвычайного положения (он начал действовать с 10 ноября и, предварительно, продлится месяц). Во время действия ЧП, нелегалы будут ограничены не только в праве передвижения, как это было раньше, а также в праве на переписку и телефонные разговоры.

И еще одно – Литва четко акцентировала своим партнерам в ЕС, что все понимают: конечная цель для нелегалов – совсем другие страны. Поэтому, все меры по сдерживанию мигрантов, перекрытие транзитного пути, Литва будет предпринимать лишь в случае полной поддержки со стороны Европейского союза. То есть, если нелегальных мигрантов станет больше, чем сможет вместить Литва, ЕС заберет часть нелегалов себе. Иначе Литва может решить проблемы с "беженцами" очень быстро – просто даст им возможность двигаться дальше.

Что касается Польши, то ЕС по поводу наступления на ее границы (автоматически – и на свои) демонстрирует полную "беззубость", как уже было сказано выше. Главным образом, это связано с "похолоданием" в отношениях с польскими властями из-за польской судебной реформы. Одним из плачевных для Польши результатов противостояния Варшавы и Брюсселя уже стало "наказание" деньгами. Точнее, их лишением. В частности, Польша должна была стать одним из самых крупных получателей денег Фонда восстановления и устойчивости (объем – 750 млрд евро) – ей должны были достаться более 30 млрд евро дешевых кредитов и более 20 млрд евро грантов Евросоюза. Но когда это произойдет и произойдет ли вообще – большой вопрос. Выделение средств затянулось на неопределенный период.

Другими словами, в той ситуации, которая сейчас сложилась во взаимоотношениях Варшавы с Брюсселем, Польша никак не сможет действовать по примеру Литвы и диктовать свои условия.

С другой стороны, именно Польша подверглась мигрантской атаке, поскольку занимает жесткую позицию по "Северному потоку-2". Сейчас, когда кремлевская труба будет проходить сертификацию (проект решения по ней должно выдать Федеральное агентство Германии), а Польша уже вмешалась в этот процесс, подав заявку на участие в нем (и Федеральное сетевое агентство Германии предоставило PGNiG, а также ее немецкому филиалу PGNiG Supply & Trading GmbH допуск к процедуре), для Москвы нет ничего лучше, чем вбить еще один клин между Варшавой и ЕС. А, пропусти Польша мигрантов к немецкой границе, нет никаких гарантий, что Германия не обвинит ее в том, что сделано это специально…

Украинский вопрос

Но и без этого Германия сегодня, скорее, занимает позицию адвоката России, чем сильного европейского игрока, который отстаивает интересы ЕС. Мало того, что немцы критикуют поляков за то, что те, якобы, как-то не так ведут себя с мигрантами. Мол, вместо того, чтобы не впускать нелегалов на свою территорию, стоит предоставить нуждающимся базовую гуманитарную защиту и право на рассмотрение заявки на убежище. На днях огромный резонанс в Украине вызвало заявление эксперта по внешнеполитическим вопросам правящей Социал-демократической партии в немецком Бундестаге Нильса Шмида.

Он предложил привлечь Киев к решению проблемы беженцев на польско-белорусской границе. Идея немецкого политика такова: с Украиной нужно договориться о приеме нелегальных мигрантов "на время" - пока длится рассмотрение их заявки о предоставлении убежища в ЕС. "Так мы можем дать четко понять, что не каждый беженец автоматически попадет в Евросоюз", - сказал Шмид.

Странно, что кому-то это не понятно и без лишних телодвижений.

В любом случае, украинские эксперты и аналитики после этого заявления сходятся во мнении, что такие хотелки Германия должна щедро оплачивать (и не только финансово). Скепсис о возможности "договориться" с Киевом вызывает, во-первых, немецкая политика двойных стандартов. С одной стороны, Берлин уже давно достаточно вяло реагирует на предложения Киева о необходимости защищать восточные границы Европы (которые проходят на Донбассе). С другой стороны, поддерживает введение в эксплуатацию очередного российского газопровода (just business), только лишь обещая Украине какие-то "гарантии" прокачки газа по нашей ГТС.

Во-вторых, в Украине ни для кого не секрет, что Германия (и не только) не сильно рада нашему стремлению в ЕС и НАТО. Но вправе ли мы соглашаться на какие-либо предложения немецких парламентариев по мигрантам, если мы даже не члены этих организаций (не одна европейская "семья")?

"Идея из Бундестага по размещению мигрантов в Украине - гениальная, но у нее есть большой изъян. Спросили ли вы самих беженцев? Нужно провести среди них опрос, куда они хотят: в Украину или в Германию? И на основании этого принимать решение, - иронизирует политолог Петр Олещук. – Иначе – это нарушение свободной воли личности и явное притеснение ее неотчуждаемых прав".

"Мы можем дать четко понять, что не каждый беженец автоматически попадет в Евросоюз", - считает Шмид. Зато мы четко понимаем, что тогда каждый беженец четко попадет в Украину. Немцы, спасибо за уроки, вы нас научили считать издержки", - отмечает политолог, эксперт по вопросам международной и внутренней политики Украинского института будущего Юрий Романенко.

По его мнению, прежде, чем ожидать, что Украина согласится на подобные предложения, Германии следует снять ограничения на поставку нам оружия, дать письменные гарантии прокачки газа после 2024 года через территорию Украины, выделить средства для строительства защитных сооружений на границе Украины с Россией, чтобы предотвратить нелегальное попадание мигрантов на нашу территорию.

"Пускай Германия построит завод по производству оборудования для строительства заводов по производству биоэтанола, биогаза в рамках уменьшения нашей зависимости от России, расширит квоты для нашей промышленности и сельского хозяйства в рамках ЗСТ между Украиной и ЕС… Короче говоря, утром деньги - вечером мигранты. По-другому с Европой говорить не получится. В качестве альтернативы можно предложить глубокую обеспокоенность", - считает Романенко.

Граница на замке?

Все это не отменяет понимания, что опасность со стороны Беларуси и России для Украины существует. По словам первого замминистра внутренних дел Евгения Енина, в этой связи Украина укрепляет и северную границу, подтягивает дополнительную технику, беспилотники и готова к провокациям. "Уже просчитаны вероятные направления, которыми могут добраться к Украине мигранты", – говорит он.

Украинцев, проживающих в приграничных районах, просят информировать правоохранителей о возможном появлении незнакомцев.

"Мы получаем своевременно информацию от всех наших спецслужб.... Мы реагируем на все возможные угрозы путем усиления наших сил и средств, которые находятся в непосредственной близости к государственной границе Украины", - сказал Енин.

Но одно дело – теория, и совсем другое – практика. Как рассказал УНИАН инструктор по выживанию, маскировке, тактике малых групп, боец подразделения "Аэроразведка БВ" Сергей "Добрый" Вишневский, на сегодня система охраны украинской границы построена так, чтобы справляться с единицами нарушителей, а не тысячами. И следует понимать, что мигранты будут в том месте, где можно будет сделать о них яркие сюжеты для новостей.

"Я около месяца прожил в приграничном селе на Волыни и своими глазами видел, что у нас с границей. Наши грибники свободно входят в Беларусь и наоборот. Считается, что там заболоченные места, через которые не пройдешь, но это решается с помощью легкой лодки. Купить такую ​​можно практически в любом торговом центре. Проблемы могут быть только с навигацией, там легко заблудиться, но и это решается… Похожие проблемы – по всей границе Украины, у нас, на Севере, на границе с Приднестровьем. Надежная граница только в зоне ООС, и там ее переходят ДРГ. Вся страна живет как в другом мире", - рассказывает специалист.

Сергей Вишневский подчеркивает, что в чрезвычайной ситуации надо действовать чрезвычайно: "Защищать границу нужно активно. Есть инженерные ограждения, которые можно быстро и легко установить на километры. Есть проволочные заграждения, быстроустанавливаемые барьерные заграждения, рвы, насыпи… И это все с рокадными дорогами, позволяющими быстро перебрасывать силы на нужный участок границы. Предотвратить такой "зомби-апокалипсис" из нелегалов можно, сделав помехой для них полосу бурелома. Так наваленный лес не так просто преодолеть. Можно запустить "карусель" беспилотников с тепловизорами, чтобы они постоянно находились над границей. Ресурс для этого есть. И немаловажный момент – готовность отрядов терробороны. У нас должна быть возможность за несколько часов собрать и обеспечить всем необходимым несколько тысяч ребят. То, что сейчас есть – мало".

Влад Абрамов, Татьяна Урбанская

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