Россия атаковала международный пункт пропуска с Молдовой: движение перекрыто

В результате удара была повреждена инфраструктура, возник пожар.

Сегодня ночью, 25 августа, Россия атаковала ударными БПЛА типа Shahed международный автомобильный пункт пропуска "Виноградовка", расположенный в Одесской области на границе с Молдовой. Об этом сообщила пресс-служба Южного регионального отделения ГПСУ.

Отмечается, что в результате атаки повреждена инфраструктура пункта пропуска. Пожар уже локализован спасателями.

В настоящее время пропуск граждан и транспортных средств через этот пункт пропуска приостановлен, о чем сообщено молдавской стороне. Транспорт перенаправляется к другим пунктам пропуска.

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"Просим учитывать эту информацию при планировании пересечения государственной границы", – предупреждают пограничники.

Россия начала наносить удары по пунктам пропуска

Как писал УНИАН, в ночь на 21 августа россияне атаковали ударными беспилотниками типа Shahed территорию Болградского и Измаильского районов Одесской области. Произошло попадание в инфраструктуру международного пункта пропуска "Табаки", где были повреждены здания и сооружения. Возникли пожары. Движение транспорта и людей через этот пункт пропуска в течение некоторого времени не осуществлялось.

Накануне, во время массированной атаки 20 августа, россияне также атаковали дронами пункт пропуска на границе с Молдовой.

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