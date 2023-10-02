Количество жертв среди детей возможно, было связано с тем, что в церкви должны были проходить крещения.

Крыша церкви обрушилась на севере Мексики во время воскресной мессы, в результате чего погибли по меньшей мере девять человек, в том числе трое детей. Еще около 50 людей получили ранения.

Полиция штата Тамаулипас заявила, что во время обрушения в церкви находилось около 100 человек, пишет CBS News.

Как сообщили местные власти, около 30 прихожан оказались заблокированными под завалами, когда обрушилась крыша. Обрушение, вероятно, было вызвано "разрушением строительных конкструкций".

Совет епископов Мексики выступил с заявлением, в котором говорится, что "мы присоединяемся к молитве в связи с трагическими гибелью людей и ранеными".

Епископ Хосе Армандо Альварес из Римско-католической епархии Тампико сообщил, что крыша обвалилась, когда прихожане причащались в церкви Санта-Крус в городе Сьюдад-Мадеро на побережье Мексиканского залива, рядом с портовым городом Тампико.

Позже епархия опубликовала список из около 50 человек, госпитализированных в результате происшествия. Среди них были 4-месячный ребенок, трое 5-летних и двое 9-летних детей. Конкретной информации об их состоянии не было.

Количество молодых жертв возможно, было связано с тем, что крещения должны были проходить в церкви.

"Мы скорбим о болезненной утрате людей, которые были там, празднуя крещение своих детей", - написал Альварес.

Национальная сейсмологическая служба Мексики не сообщила о какой-либо сейсмической активности, которая могла бы привести к обрушению здания. Непосредственных признаков взрыва также не было.

Обрушение крыши - новости

Как сообщал УНИАН, 7 июля вечером обрушилась крыша котлотурбинного цеха Кураховской ТЭС в Украине. В результате происшествия погибли три человека. Энергетики предположили, что обвал могли произойти из-за постоянных обстрелов ТЭС, которые осуществляли российские военные.

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