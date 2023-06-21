Уже длительное время Мексика страдает от жестокой засухи.

В Мексике из-за сильной жары из пересохшего водохранилища полностью выступила затопленная церковь колониальной эпохи. Об этом сообщает Еuronews.

Доминиканский храм Кечула был построен в 16-м веке на территории нынешнего штата Чьяпас на юге Мексики. Сооружение было затоплено в середине 1960-х, когда на реке Грихалва была построена плотина.

Обычно над поверхностью водохранилища была видна только арка второго яруса церкви. Подобраться к остаткам храма можно было только на лодке, что и было популярным развлечением у туристов.

Однако высокие температуры и отсутствие дождя, которые за последнюю неделю унесли восемь жизней по всей Мексике, привели к радикальному падению уровня воды в водохранилище. В результате старинная церковь полностью проступила из воды, оказавшись в итоге на небольшом полуострове. Теперь к церкви можно добраться на автомобиле или мотоцикле.

Проступившая из воды древняя церковь вызвала новый бум интереса со стороны туристов. Однако для местных жителей это чудо стало скорее наглядным показателем большой беды. Многочисленные рыбаки, которые жили за счет ресурсов водохранилища, остались без заработка. Эта же засуха, осушившая водохранилище, наносит вред и местным фермерам.

Сейчас температура воздуха в некоторых регионах Мексики превышает 40°C, что вызывает проблемы с водой. Высокий спрос на электроэнергию, вызванный использованием кондиционеров, привел к аварийным отключениям электроэнергии. Подтверждены 8 случаев летального исхода из-за жары.

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