Эксперт отметил, что не видел ни одного комментария от России относительно этой встречи.

Встреча президента США Джо Байдена и лидера Китая Си Цзиньпина показала, что Пекин отходит от тесного сотрудничества с Москвой. Такое мнение высказал политический эксперт Валерий Клочок.

Как отметил эксперт в эфире "24 канала", Россия стала для Китая серьезным рынком сбыта – торговые отношения между этими странами в течение последних лет только усиливались. По словам Клочка, в результате встречи лидеров США и Китая реализовалась идея о создании биполярного мира, которой годами грезил российский диктатор Владимир Путин. Правда, в качестве оппонента Байдена он видел себя. На самом же деле оказалось, что на одном полюсе этого биполярного мира оказались США, а на другом – Китай, а Путину остается лишь наблюдать за этим.

"В то же время россияне набрали в рот воды. Я не видел ни одного комментария от России. В Кремле реально паника", – отметил политический эксперт.

Кроме того, он напомнил, что США и Китай договорились увеличить количество авиарейсов между странами для культурного, спортивного и социального обмена. Это говорит об углублении сотрудничества даже на социально-бытовом и туристическом уровне.

"Такие вещи случайно не прописываются. Возможно, это большая подготовка к созданию межгосударственного соглашения о сотрудничестве. Я не буду сейчас утверждать о том, что в перспективе Китай и США станут дружественными странами. Однако на данном этапе прагматизм побеждает", – добавил Клочок.

Кроме того, звучала информация о том, что Байден призывает Си Цзиньпина не помогать России. Если подводить простые итоги, то, по словам Клочка, Путин за этим наблюдает, но поделать ничего не может.

Встреча Байдена и Си Цзиньпина

15 ноября лидеры США и Китая Джо Байден и Си Цзиньпин встретились на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско.

Одной из громких новостей по итогам встречи стало то, что страны договорились восстановить военную коммуникацию между государствами и сотрудничать в секторе борьбы с наркотиками. Кроме того, лидер Китая заверил американского президента в том, что КНР не имеет планов начинать военные действия в отношении Тайваня в ближайшие годы.

В то же время представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что переговоры Байдена и Си не повлияли на позицию Китая относительно войны в Украине.

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