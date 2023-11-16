Известно, что сама встреча длилась чуть менее 4 часов.

Президент США Джо Байден и лидер Китая Си Цзиньпин во время встречи в Сан-Франциско договорились возобновить военное взаимодействие между странами.

Об этом пишет китайское государственное агенство Xinhua. Кроме того, страны договорились о сотрудничестве в сфере борьбы с наркотиками.

Согласно информации агентства, лидеры стран согласились "возобновить коммуникацию на высоком уровне между двумя армиями на основе равенства и уважения". Страны также возобновят встречи между министерствами обороны и консультации по морской военной безопасности. Также будет положен старт переговорам между руководителями командований на театре военных действий.

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Также США и Китай договорились создать рабочую группу по борьбе с наркотиками для осуществления сотрудничества в борьбе с наркотиками. Кроме того, будет увеличено количество авиарейсов между странами.

В то же время высокопоставленный американский чиновник подтвердил в комментарии CNN, что Байден и Си Цзиньпин договорились предпринять шаги по ограничению производства фентанила и восстановлению военной связи между странами.

Кроме того, Си Цзиньпин заверил Джо Байдена в том, что у Китая нет планов начинать военные действия против Тайваня в ближайшие годы, пишет Reuters. Однако, по словам американского чиновника, он "все же изложил условия, при которых возможно применение силы". О чем именно идет речь, чиновник не уточнил. В то же время Байден, по словам политика, попросил Китай уважать избирательный процесс на Тайване.

Известно, что сама встреча длилась чуть менее 4 часов.

Встреча Байдена и Си Цзиньпина

15 ноября глава КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден встретились в Сан-Франциско на на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Это первый визит китайского лидера в США за последние 6 лет.

Перед тем, как разговор делегаций продолжился в закрытом формате, Байден и Си обменялись приветствиями и выступили со вступительным словом. Тогда Си Цзиньпин подчеркнул, что Земля достаточно большая планета, чтобы и Китай, и США могли добиться успеха.

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