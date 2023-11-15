США будут использовать свои максимальные возможности, чтобы Китай повлиял на РФ в контексте российской войны против Украины, отметил эксперт.

Встреча президента США Джо Байдена с лидером Китая Си Цзиньпином является исторической и значимой, в том числе для Украины. Оба государства имеют прямое глобальное геополитическое и геоэкономическое влияние во всем мире.

Об этом заявил в эфире телеканала FREEДОМ эксперт по международным отношениям, народный депутат Украины VI созыва Евгений Добряк. Он подчеркнул, что по сей день Китай придерживался нейтральной позиции как в войне РФ против Украины, так и в конфликте на Ближнем Востоке. По его словам, речь идет об активном нейтралитете в сторону России и в сторону арабских государств и ХАМАС, что видно на всех полях.

"США будут использовать свои максимальные возможности, чтобы в российско-украинской войне Китай повлиял на своего ситуативно главного союзника – Российскую Федерацию, непосредственного вассала, который мог бы повлиять на риторику и позицию России относительно войны. Также США надеются на влияние Китая в регионе Ближнего Востока, чтобы он повлиял на Иран и своих союзников, которые находятся на стороне ХАМАС, чтобы ускорить и не дать расшириться конфликту", – пояснил Добряк.

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В то же время эксперт согласился с утверждением о том, что признаком успеха этой встречи в вопросе войны РФ против Украины будет хотя бы частичное изменение в риторике Китая относительно российского вторжения. Он подчеркнул, что для Украины это имеет "огромное значение".

"Если Соединенные Штаты смогут убедить Пекин, что фактически мирная инициатива, которую выдвигал Пекин по поводу урегулирования войны в Украине, там есть два пункта, которые полностью устраивают весь цивилизованный мир, — пункты 1 и 7. Пункт первый о суверенитете и территориальной целостности всех государств, уважении к Уставу ООН, хартии и тому подобное. И второй аспект и вопросы касаются недопустимости ядерной войны. Все. Это то, что нас устраивает полностью", – отметил эксперт.

Он подчеркнул, что в случае использования Пекином такой риторики, так называемая "активно нейтральная позиция" Китая играла бы серьезную роль для Украины. Добряк добавил, что сейчас эта позиция является большой проблемой.

"Мы понимаем, почему активно нейтральная позиция: с одной стороны, военно-технически они не помогают России, но с другой стороны, фактически экономика РФ держится на плаву только благодаря Пекину и Китаю. И это для нас проблема очень большая. Поэтому хотя бы в политической риторике, если изменится позиция Китая, для нас это будет очень большой плюс", – резюмировал эксперт-международник.

Встреча Байдена и Си: основные моменты

15 ноября глава КНР Си Цзиньпин впервые за 6 лет прибыл в США. Последний раз он посещал Штаты еще во времена президентства Дональда Трампа.

Китайский лидер встретился с президентом США Джо Байденом на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско. Белый дом показал лишь начало встречи, где лидеры стран обменялись приветствиями и выступили со вступительными речами, после чего разговор двух делегаций продолжился в закрытом формате.

Си Цзиньпин во вступительной речи подчеркнул, что Китай и США не имеют права поворачиваться друг к другу спиной, а конкуренция не должна стать превалирующим трендом. По его словам, Земля – достаточно большая планета, где могут процветать как США, так и Китай.

В свою очередь, Байден заявил, что встречи с глазу на глаз не заменить ничем. Американский президент отметил, что США и Китай "не всегда соглашались друг с другом, но наши встречи всегда были откровенными, прямыми и полезными".

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