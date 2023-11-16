Спикер МИД Китая отметила, что позиция Китая по поводу "украинского кризиса" очень четкая и последовательная.

Переговоры лидеров Китая и США Си Цзиньпина и Джо Байдена не повлияют на отношение Пекина к международным и региональным кризисам, в частности, не изменят его позицию относительно войны в Украине. Об этом сообщила спикер МИД КНР Мао Нин, которую цитирует "Укринформ".

По ее словам, в ходе переговоров лидеров двух стран произошел обмен мнениями по международным и региональным вопросам, вызывающим общую обеспокоенность, таким как война в Украине и конфликт Израиля и Палестины.

"Позиция Китая по поводу "украинского кризиса" и палестино-израильского конфликта очень четкая и последовательная. Мы всегда стоим на стороне честности и справедливости, стремимся содействовать миру и переговорам, а также деэскалации ситуации", - сказала Мао.

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Визит Си Цзиньпина в США - что известно

15 ноября глава КНР Си Цзиньпин впервые за шесть лет в США встретился с президентом США Джо Байденом.

Стороны договорились возобновить военное взаимодействие между странами, а также "восстановить коммуникацию на высоком уровне между двумя армиями на основе равенства и уважения".

В офисе Президента оценили визит Си Цзиньпина в США с осторожнім оптимизмом. Как отметил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, эта встреча является отличным сигналом миру: диалог вместо конфронтации. кроме того, он отметил важность того момента, что Россия окончательно исключена из перечня тех, кто реально влияет на глобальные процессы.

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