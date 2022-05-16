Палата представителей США увеличила сумму помощи Украине до примерно 40 миллиардов долларов.

Американский республиканец Митч Макконнелл ожидает, что Сенат Конгресса США проголосует в среду за принятие предлагаемой Украине помощи в 40 миллиардов долларов после соответствующего процедурного голосования в понедельник.

Об этом сообщает Reuters.

"Мы рассчитываем применить cloture (ограничение дебатов до 30 часов). Надеюсь, ощутимое преимущество поможет нам утвердить помощь в среду", - сказал он.

28 апреля президент США Джо Байден запросил помощь Украине в размере 33 миллиардов долларов, в том числе более 20 миллиардов долларов в виде военной помощи.

Палата представителей США увеличила эту сумму до примерно 40 миллиардов долларов.

В то же время в Сенате замедлили рассмотрение законопроекта. Протрамповский парламентарий Рэнд Пол единолично заблокировал законопроект о выделении Украине помощи почти на 40 миллиардов долларов. Он заявил, что за деньгами необходим надзор.

При этом отмечалось, что законопроект не будет заблокирован или пересмотрен, но сенаторы настаивают на принятии поправки, которая обеспечит назначения специального генерального инспектора для контроля за расходами, чтобы избежать мошенничества.

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