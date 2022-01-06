Войска РФ прибывают вместе со своей техникой.

Российские военные, вошедшие в состав сил Организации Договора о коллективной безопасности, прибыли в Казахстан. Военные ОДКБ якобы должны стабилизировать ситуацию в стране.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

"Самолеты военно-транспортной авиации доставили первые подразделения из состава основных сил российского контингента миротворческих сил ОДКБ на территорию Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

Какие подразделения РФ отправят в Казахстан

45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ;

Ивановского соединения ВДВ;

Ульяновского соединения ВДВ.

Читайте также"Миротворцы" ОДКБ как инструмент для воплощения мечты Владимира ПутинаУказано, что российские военные перебрасываются в Казахстан со штатной техникой.

"Миротворцы направляются в республику на ограниченный по времени период для стабилизации и нормализации обстановки. Основными их задачами станет охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка Казахстана в стабилизации обстановки и возвращения ее в правовое поле. От России в состав миротворческих сил организации вошли подразделения и воинские части Воздушно-десантных войск", - указано в сообщении российского военного ведомства.

"Газовые" протесты в Казахстане - что известно

С начала 2022-го года по всему Казахстану начались массовые волнения, спровоцированные ростом цен на топливо. Старт дал город Жанаозен, известный событиями 2011 года, когда полиция открыла огонь по протестующим. Поначалу мирные демонстрации с экономическими требованиями постепенно переросли в жесткие противостояния с представителями власти, а социальные вопросы сменились требованиями политических перемен.

В ночь с 4 на 5 января протест радикализировался и привел к столкновениям, погромам магазинов и банков, захвату и разрушению государственных учреждений - были сожжены мэрия Алматы и бывшая резиденция президента страны, - а также стрельбой в силовиков из отобранного в ходе протестов табельного оружия.

В ответ на действия улицы, президент Казахстана Токаев отправил в отставку правительство, снял с поста главы Совета безопасности своего предшественника Нурсултана Назарбаева (занимавшего бессменно пост с 1991-го года) и пообещал удовлетворить часть требований активистов. После радикализации протестного движения Токаев объявил, что будет действовать жестко, ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране, а после призвал на помощь союзников по ОДКБ.

Читайте такжеПосол Казахстана о ситуации в стране: в течение трех дней ситуация будет под контролем6 января Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) направила контингент в Казахстан. Передовые подразделения российских военных уже приступили к выполнению задач в этой стране. В состав контингента вошли подразделения из России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Киргизстана. По словам посла Казахстана в Киеве посол Дархана Калетаева, число военных ОДКБ не превысит 3 тысяч человек.

В то же время власти Кыргызстана отказались задействовать свои войска против протестующих в Казахстане.

Режим ЧС продлится в стране до 19 января

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