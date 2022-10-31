Политики, среди прочего, теперь обещают помощь Украине.

В Израиле 90% русскоязычного сообщества на стороне Украины. Чтобы завоевать эти голоса для парламентских выборов политики дают проукраинские обещания.

Об этом в эфире "Эспрессо" рассказал сопрезидент Ассоциации еврейских организаций и общин (ВААД) Украины и диссидент Иосиф Зисельс.

"Впервые перед выборами израильскими звучит украинская тема. Никогда такого не было. Голоса русскоязычного сообщества - 90% на стороне Украины. За эти голоса уже идет борьба экспремьер Нетаньяху сказал: "Еесли я приду к власти, рассмотрю вопрос предоставления Украине военной помощи", - отметил эксперт.

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По мнению Зисельса, в случае победы Нетаньяху рассмотрит этот вопрос, но оружие Украине передавать не будет.

"Потому что именно он договаривался с Путиным о делах в Сирии. Он хотел бы это сохранить, потому что это его достижение, что они могут бомбить эшелоны оружия, которые идут на применение против Израиля. Мы должны понимать интересы всех, с кем мы хотим иметь нормальные отношения, иначе это будет очень непрофессионально", - пояснил диссидент.

Роль Израиля в войне в Украине

18 октября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев отправит Израилю официальную ноту с просьбой безотлагательно передать системы противовоздушной обороны. Это произошло после того, как РФ осуществила массированные атаки на украинские объекты критической инфраструктуры.

21 октября премьер Израиля Яир Лапид ответил, что государство не будет поставлять Украине вооружение.

24 числа президент Владимир Зеленский повторно призвал Израиль помочь Украине и определиться: он с демократическим миром или закрывает глаза на российский террор. 26 октября он рассказал, как разведка Израиля помогает Украине. По словам Зеленского, он также шокирован незначительной помощью Израиля.

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