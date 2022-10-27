Он добавил, что Европа и США также имеют определенную военную технику, которой они не готовы делиться с Украиной.

Президент Израиля Ицхак Герцог рассказал, почему Иерусалим не может передать Украине ПВО. Однако он подчеркнул, что его страна готова предоставлять нелетальную продукцию.

Об этом сообщает CNN.

"Есть оружие, для которого у нас даже нет экспортной версии. Есть вещи, которые мы не хотим, чтобы они попали в руки наших врагов. Есть секреты, которые мы не можем передать. Но там, где мы можем помочь, мы пытаемся помочь", - добавил Герцог.

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Он также прокомментировал критику партнеров по этой позиции Израиля. В частности, политик отметил, что Европа и США также имеют определенную военную технику, которой они не готовы делиться с Украиной.

По его словам, Израиль "анализирует ситуацию" вокруг иранских беспилотников, которые Россия начала использовать против Украины.

Война в Украине: чем помогает Иерусалим

Израиль с начала полномасштабной войны воздерживается от оказания Киеву военной помощи.

Президент Украины Владимир Зеленский 24 сентября сказал, что шокирован отсутствием помощи со стороны Израиля.

16 октября израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай призвал предоставить Киеву военную помощь.

18 числа министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина официально попросит Израиль предоставить системы ПВО.

21 октября израильская сторона ответила, что не будет поставлять Киеву вооружение.

24 октября Зеленский в очередной раз подчеркнул, что Израиль должен помочь Украине и определиться - или он с демократическим миром, или закрывает глаза на российский террор.

Стоит добавить, что хотя Израиль не присылал военной помощи, Иерусалим передавал Киеву разведданные, а также атаковал места изготовления и склады иранских дронов, которые РФ активно использует против Украины.

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