Данные разведки Израиля подтверждают применение Россией иранских дронов против Украины, отметил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что разведки Украины и Израиля начали сотрудничество, но этого мало.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал на совместной пресс-конференции с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало в Киеве.

Зеленский сказал, что уделил сегодня много времени отношениям Украины с Израилем.

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"Всех смущают наши отношения. Все хотят более теплых отношений, которые есть между нашими обществами. Безусловно, я скажу честно, я доволен, в последние дни мы начали работать. Я не буду говорить детали, как начали работать наши разведки, но я просто хочу сказать, что после большой паузы, я вижу шаги вперед", - заявил Зеленский.

"Этого сегодня мало. Я считаю, что Израиль - это государство, которое знает глубоко и в деталях, что такое война, трагедия. И я думаю, что должны больше поддерживать Украину. С начала полномасштабного вторжения мы этого ожидали", - заявил Зеленский.

Он сказал, что Украине нужна помощь от политического руководства Израиля.

"В последние дни это началось. Данные, которые обсуждаются нашими разведками, я не буду говорить. Но хочу сказать, что они еще раз подтверждают то, что наша разведка знала. Мы еще раз говорим о том, что около 400 иранских дронов уже было использовано против гражданского населения Украины", - сказал Зеленский.

В этой связи президент подчеркнул, что запуск 400 дронов по объектам в Украине свидетельствует о том, за какой "диалог" и "мир" выступает Россия.

"Я благодарен нашим военным. 69-70% (дронов) было сбито. Это неплохой результат, но тем не менее, мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких из-за применения иранских дронов", - заявил Зеленский.

Президент сказал, что Украина сейчас в начале сотрудничества с Израилем, за что он благодарен, потому что это позитивный тренд.

Сотрудничество Украины и Израиля во время войны с РФ - самое важное

Как сообщал УНИАН, 18 октября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина отправит Израилю официальную ноту с просьбой безотлагательно предоставить системы противовоздушной обороны.

По данным издания Axios, правительство Украины во вторник, 18 октября, направило официальный запрос в Израиль с просьбой предоставить системы противовоздушной обороны, которые позволят противодействовать иранским баллистическим ракетам и дронам-камикадзе. Речь идет о таких системах, как Iron Beam, Barak-8, Patriot, Iron Dome, David's Sling, Arrow Interceptor.

21 октября премьер-министр Израиля Яир Лапид сообщил, что его страна не будет поставлять в Украину вооружение.

24 октября Зеленский призвал Израиль помочь Украине и определиться: или он с демократическим миром, или закрывает глаза на российский террор.

Справка УНИАН. В августе стало известно, что Иран продал России тысячу своих беспилотников. При этом иранские власти официально отрицают продажу беспилотников России и утверждает, что оружие попало в Россию через третьи страны.

В середине октября появились сообщения, что Россия заказала у Ирана еще более 2 тыс. таких дронов.

С 13 сентября по 20 октября Силы обороны Украины уничтожили 223 дрона-камикадзе иранского производства Shahed-136.

17 октября министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что на прошлой неделе в РФ было 300 иранских дронов-камикадзе, общий контракт предусматривает передачу россиянам 2,4 тыс. таких аппаратов.

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