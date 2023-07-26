Эти суда доставляли доставляли зерно и продукты из Украины в государства, которые очень в этом нуждаются.

Государства, участвовавшие в "зерновой сделке" и чьи суда сейчас находятся в Черном море, тяжело отреагируют на возможную атаку атаки РФ на их корабли.

Об этом заявил заместитель председателя Государственного департамента США Ведант Патель на брифинге. По его словам, сейчас в акватории Черного моря находятся корабли из каждого уголка мира.

"Я уверен, что соответствующие страны легко не отреагируют, если Россия атакует эти корабли", - подчеркнул чиновник.

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По его мнению, особенно потому, что эти суда принимали участие в Черноморской зерновой инициативе - доставляли зерно и продукты из Украины в государства, которые очень нуждаются в такой продукции.

Обострение в Черном море - что известно

После выхода из "зерновой сделки" 17 июля, Россия пригрозила атаковать все гражданские суда, которые направляются в украинские порты Черным морем. Согласно их заявлению, они будут расценивать эти корабли как перевозящие грузы военного назначения.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет уничтожать российские корабли, если РФ решится атаковать гражданские суда в Черном море

По данным украинской разведки, Россия запланировала выход из "зернового соглашения" задолго до объявления об этом.

Позже в Госдепе добавили, что Россия готовит в Черном море операцию под чужим флагом. В частности, она установила дополнительные морские мины на подходах к украинских портов для подрыва гражданских судов.

По мнению эксперта, после выхода из "зернового соглашения" РФ будет пытаться незаконно останавливать торговые суда в Черном море.

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