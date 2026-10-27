Рассекречен новый дешевый iPhone, который появится в начале 2027 года

Согласно инсайдам, iPhone 18e получит новый процессор и улучшенную фронтальную камеру, но частота обновления экрана останется на уровне 60 Гц.

Инсайдеры рассекретили iPhone 18e, будущий бюджетный смартфон Apple, выход которого ожидается в начале 2027 года. Согласно утечке, устройство получит два важных улучшения, но частота обновления экрана останется на уровне 60 Гц.

Вместо 3-нанометрового A19 внутри разместят 2-нанометровый A20. Переход на новый чип обеспечит заметный прирост производительности и повысит энергоэффективность смартфона. Кроме того, A20 установят в стандартный iPhone 18.

Вторым улучшением станет фронтальная камера. Согласно утечке, ее разрешение вырастет до 24 Мп. Вероятно, речь идет о модуле Center Stage, который Apple использует в моделях iPhone 18 Pro. Подобное решение позволяет делать селфи как в вертикальной, так и в горизонтальной ориентации без необходимости поворачивать смартфон

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В то же время экран и основная камера, вероятно, практически не изменятся по сравнению с предыдущими моделями. iPhone 18e получит тот же LTPS-OLED дисплей с частотой 60 Гц и той же диагональю в 6,1", батарею емкостью около 4 000 мАч и одну основную камеру на 48 Мп.

Ожидается, что Apple представит iPhone 18e в начале 2027 года вместе со стандартным iPhone 18 и вторым поколением iPhone Air.

Напомним, этой осенью Apple представила только три смартфона на своей сентябрьской презентации. Компания изменила привычный график релизов, решив полностью разделить флагманскую и базовую линейки. Главным анонсом стал первый складной iPhone с гибким экраном.

Ранее появилась информация о планах Apple на радикальный редизайн iPhone в следующем году. Компания экспериментирует с безрамочным экраном, загнутым сразу по четырем сторонам. За счет этого передняя панель смартфона должна выглядеть как единый кусок стекла.

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