Эти удары еще раз демонстрируют готовность России использовать продовольствие как оружие в незаконной войне против Украины.

В Государственном департаменте США прокомментировали российские ракетные удары по украинским городам и портам. Представитель ведомства Мэттью Миллер подчеркнул, что РФ целенаправленно стремится лишить экономику Украины ключевого источника дохода.

"Ракетные обстрелы и удары беспилотников, которые начались на прошлой неделе после того, как РФ вышла из Черноморской зерновой инициативы, привели к гибели и ранениям десятков мирных жителей, разрушению объектов из списка наследия ЮНЕСКО, в том числе исторического Спасо-Преображенского собора, уничтожению портовой инфраструктуры и запасов зерна, что может ударить по сотням тысяч людей во всем мире", – цитирует его заявление "Укринформ".

Спикер Госдепа вспомнил атаку на зерновые склады на Дунае, где проходит важный экспортный маршрут после того, как агрессор фактически заблокировал все черноморские порты. По его словам, эти "злонамеренные удары еще раз иллюстрируют готовность РФ использовать продовольствие как оружие в своей незаконной войне против Украины". Он подчеркнул, что Москва "хочет лишить экономику Украины основного источника дохода" и пренебрегает потребностью людей во всем мире в продовольствии.

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"Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры будут сохранять непоколебимую поддержку Украины, которая защищает себя и борется за возвращение своей суверенной территории. Мы будем продолжать поддерживать украинцев, которые работают над восстановлением и отстройкой. (...) Пока Россия не отведет свои войска и не продемонстрирует, что она заинтересована в мире, наша общая ответственность – требовать от Кремля прекратить атаки на Украину и ее народ, помочь Украине защитить свою территорию и защитить собственных людей, а также привлечь Россию к ответственности за страдания, которые она решила причинить многим людям", – резюмировал Миллер.

Обстрелы украинских портов

После того как 17 июля Россия отказалась продлевать "зерновое соглашение", в рамках которого Украина экспортировала по Черному морю свое зерно в африканские и азиатские страны, Одесская область страдает от ракетных ударов.

Россияне бьют как по портовой инфрастуруктуре, хранилищам с зерном, так и просто по центру Одессы. В результате атак есть значительные разрушения: уничтожен Спасо-Преображенский кафедральный собор в центре Одессы, который находится под защитой ЮНЕСКО, 60 тысяч тонн зерна, которые должны были отправиться в Китай. В то же время в ночь на 24 июля россияне атаковали Дунайские портовые мощности беспилотниками.

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов считает, что цель российских атак на порты заключается в получении Россией возможности продавать краденое на временно оккупированных территориях Украины зерно.

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