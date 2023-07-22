Советник главы ОПУ прокомментировал новые угрозы россиян.

Украина будет уничтожать российские корабли, если РФ решится атаковать гражданские суда в Черном море после выхода из так называемой "зерновой сделки".

"Украина будет защищать свои суверенные интересы, в том числе уничтожая объекты, которые наносят ущерб этим суверенным интересам. Безусловно, если Россия будет использовать флот, атакуя наши суверенные права, мы будем соответствующим образом атаковать эти объекты, - заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. - Мы будем рассматривать любые российские суда точно так же, как они, как объекты, которые везут оружие".

При этом он добавил, что сейчас РФ уже начинает отказываться от своих слов о намерениях уничтожать корабли с флагами третьих стран в нейтральных водах Черного моря.

Также Подоляк объяснил, чего добивался кремлевский диктатор Владимир Путин. По его словам, он хотел перехватить информационную глобальную повестку дня, попытался поспорить с президентом Турции Эрдоганом, а также попробовать уничтожить перевалочную инфраструктуры Украины "под шумок".

Напомним, после выхода России из так называемой "зерновой сделки" в Минобороны РФ заявили, что будут атаковать суда с украинским зерном, считая их "перевозчиками оружия".

Реагируя на данные угрозы, в Министерство обороны Украины заявили, что так же будут рассматривать все следующие Черным морем в российские порты суда как перевозящие оружие.

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