Они продолжают свою агрессивную политику против экспорта украинского зерна.

Российская Федерация готовит операцию под чужим флагом в Черном море на фоне последних ударов по Одессе, Дунайской инфраструктуре и срыва "зерновой сделки".

"У нас есть информация, свидетельствующая о том, что они, очевидно, готовят операцию под чужим флагом. Они угрожали судам, действующим в международных водах, после чего сегодня произошла атака на Дунае", - заявил спикер Госдепартамента США Мэттью Миллер в видеобрифинга.

По словам представителя Госдепа, Штаты продолжат проводить консультации с партнерами в регионе по альтернативным путям экспорта зерна из Украины.

Видео дня

Однако, по мнению Миллера, идеальное решение, которое позволило бы Украине отгружать такое же количество зерна, как во время действия Черноморской зерновой инициативы, без разблокирования морских путей "невозможно".

Обстрелы юга и срыв "зерновой сделки"

17 июля РФ отказалась продлевать "зерновое соглашение". После срыва договоренностей, захватчики несколько ночей подряд атаковали Одесскую область.

В результате этих ударов было уничтожено 60 тысяч тонн зерна, которые должны были отправить в Китай, а также разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор в центре города. 24 июля оккупанты атаковали дронами Дунайские портовые мощности.

По данным ГУР, Россия обстреливает украинскую портовую инфраструктуру, потому что хочет сама продавать краденое на временно оккупированных территориях Украины зерно.

Вас также могут заинтересовать новости: