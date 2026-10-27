Премьер-министр Дании раскритиковала Норвегию и Финляндию из-за звонка Путину

Метте Фредериксен подчеркнула важность сохранения единства среди всех европейцев, чтобы в отношениях с Россией выступать единым фронтом.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что "очень скептически" относится к этой "независимой инициативе Норвегии и Финляндии", поскольку этот телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным не согласовывался с остальными лидерами Европы. Об этом Фредериксен сказала датскому телеканалу DR, сообщает The Guardian.

"Я не вижу признаков того, что Россия стремится к миру с Европой – ни в гибридной войне, которая происходит каждый день, ни в Украине, где они ежедневно совершают жестокие и агрессивные атаки. Я верю, что Европа должна сохранять единство, а не действовать в одиночку", – заявила Фредериксен.

По её словам, она не знает, чего, по мнению лидеров Норвегии и Финляндии, можно добиться таким звонком Путину.

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"Мы ранее подчеркивали – очень четко от имени остальной Европы – каждый раз, когда другие действовали самостоятельно и отправлялись в Москву, что для нас, европейцев, крайне важно выступать единодушно. Именно за это многие из нас боролись все эти годы", – отметила Фредериксен.

Телефонный разговор с Путиным – последние новости

Как сообщал УИНАН, сегодня, 27 октября, по инициативе президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере состоялся телефонный разговор с инициатором войны Владимиром Путиным. Цель разговора заключалась в том, чтобы передать непосредственно Путину сообщение от Украины относительно предстоящих мирных переговоров в Абу-Даби.

В свою очередь, как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, Стубб и Стере четко указали российскому диктатору на необходимость деэскалационных шагов в отношении украинской энергетики и инфраструктуры.

В Кремле также прокомментировали разговор Путина с лидерами Финляндии и Норвегии.

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