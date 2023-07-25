Иностранный эксперт считает, что Украине есть чем ответить.

Научный сотрудник по делу морского вооружения и военных исследований Лондонского Королевского объединенного института оборонных исследований Сидхарт Каушал предположил, что после выхода из "зернового соглашения" РФ будет пытаться незаконно останавливать торговые суда в Черном море.

Об этом специалист заявил во время брифинга в медиацентре "Украина – Одесса", комментируя заявления России и Украины о том, что любые суда, следующие в порты двух стран, будут считаться направляющимися с военными грузами.

"Сейчас россияне минируют север Черного моря... Они станут более агрессивными и действительно могут попытаться останавливать суда, но обстреливать их не будут из-за возможной международной реакции. Кроме того, они не будут подходить близко к украинскому побережью из-за опасений (насчет) противокорабельных ракет "Нептун", которые есть в Украине", – считает эксперт.

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По его словам, несмотря на то, что РФ сейчас доминирует на Черном море, Украине есть чем ответить. В частности, эксперт считает, что Украина может задействовать ракеты, а в оккупированных портах есть статические цели, которые можно поразить.

"Можно использовать морские дроны, которые уже креативно применили против кораблей в Севастополе и против Керченского моста.... В Украине есть, чем ответить, однако вопрос в затраченных ресурсах", – отмечает Каушал.

Ситуация в Черном море после срыва "зерновой сделки"

После выхода из "зернового соглашения" 17 июля, Россия начала массированно атаковать портовую инфраструктуру Украины и аграрные предприятия. В частности, в Одесской области оккупанты уже уничтожили десятки тысяч тонн зерна и масла. Агрессор атакует не только порты Большой Одессы, но и дунайские порты, которые расположены на юге региона, неподалеку от границы Румынии.

Также РФ угрожала атаковать все гражданские суда, которые направляются в украинские порты по Черному морю. В Минобороны РФ заявили: будут расценивать эти сухогрузы и танкеры, как перевозящие грузы военного назначения.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подчеркнула: США не готовы объявить о каких-либо мерах поддержки торговых судов.

В то же время временно поверенная в делах США при ОБСЕ Кэтрин Брукер заявила, что Россия может готовить новую провокацию в Черном море, чтобы обвинить в ней Украину. В частности, страна-агрессор заминировала подходы к портам Украины для подрыва гражданских судов.

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