Поставки украинского зерна смогли ослабить ценовое давление.

Выход России из зернового соглашения может привести к росту мировых цен на зерно на 10-15%.

Прогноз Международного валютного фонда озвучил главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуриншас. "Мы все еще оцениваем, куда мы приземлимся, но можно предположить, что где-то в пределах 10-15% роста цен на зерно - это разумная оценка", - цитирует его Sky News.

По его словам, черноморская зерновая инициатива сыграла очень важную роль в обеспечении достаточных поставок зерна из Украины, что ослабило ценовое давление на рынках продовольственных товаров.

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Зерновая сделка: последние новости

Напомним, прошлым летом в Турции была заключена сделка о разрешении экспорта украинского зерна через Черное море. В июле Москва объявила в выходе из зерновой сделки, поскольку Запад "не выполнил их требования".

Эксперты считают, что прекращение действия соглашения окажет особое давление на Северную Африку, Ближний Восток и Южную Азию. Ряд стран безуспешно призвал Россию возобновить участие в соглашении.

Сразу после выхода из соглашения РФ начала наносить удары по портовой инфраструктуре юга Украины. Кроме того, россияне фактически объявили о морской блокаде Украины.

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