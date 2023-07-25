Штаты считают, что Россия может осуществить атаки на гражданское судоходство в Черном море.

Россия может готовить новую провокацию в Черном, чтобы обвинить в ней Украину. Временно поверенная в делах США при ОБСЕ Кэтрин Брукер заявила, что страна-агрессор установила дополнительные морские мины на подходах к украинским портам для подрыва гражданских судов.

"На прошлой неделе Соединенные Штаты поделились с международным сообществом информацией с предупреждением, что Россия намерена расширить атаки на украинские зерновые объекты. Россия именно так и сделала. Мы считаем, что Россия может осуществить атаки на гражданское судоходство в Черном море. По нашей информации, Россия установила дополнительные морские мины на подходах к украинским портам", – цитирует заявление Брукер на заседании Постоянного совета ОБСЕ по российским ракетным атакам по Украине "Укринформ".

По ее словам, Россия делает это, чтобы оправдать любые атаки на гражданские корабли в Черном море, а впоследствии обвинить в этих атаках Украину.

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"Осуждая Россию за бомбардировки украинских портовых городов и экспортной инфраструктуры, мы должны оставаться бдительными в отношении того, как Россия пытается расширить конфликт и продолжать обвинять других в своих недобросовестных действиях", – добавила Брукер.

Ситуация в Черном море и атаки РФ на украинские порты

После выхода из "зернового соглашения" 17 июля, Россия начала массированно атаковать украинскую портовую инфраструктуру. В ночь на 19 июля россияне ударили по порту Черноморск, уничтожив 60 тысяч тонн зерна, которое должно было отправиться в Китай. Во время атаки в ночь на 24 июля россияне атаковали дронами Дунайские портовые мощности в Одесской области.

Кроме того, Россия угрожала атаковать все гражданские суда, которые направляются в украинские порты по Черному морю. В Минобороны РФ заявили, что будут расценивать эти корабли как перевозящие грузы военного назначения.

На эти угрозы отреагировали в США. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подчеркнула, что Штаты не готовы объявить о каких-либо мерах поддержки судов, следующих в украинские порты после заявлений Минобороны РФ.

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