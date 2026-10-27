Правительство закладывает еще год войны в бюджет: Марченко назвал приоритеты на 2027 год

Народные депутаты внесли более пяти тысяч поправок в госбюджет на 2027 год.

Правительство закладывает в государственный бюджет на 2027 год продолжение войны, поэтому приоритетными расходами останутся безопасность и оборона. Об этом во время выступления в зале парламента заявил министр финансов Сергей Марченко.

"Правительство своевременно представило проект бюджета на 2027 год, разработанный в условиях полномасштабного военного вторжения, который предусматривает продолжение войны в 2027 году. Соответственно, приоритетные расходы у нас определены – сектор безопасности и обороны", – сказал Марченко.

По его словам, в ходе подготовки документа народные депутаты подали более пяти тысяч поправок. Их рассмотрение в бюджетном комитете длилось более девяти часов.

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Министр отметил, что правительство внимательно рассмотрело предложения парламентариев, однако увеличение расходов будет зависеть от наличия финансовых ресурсов.

"Бюджет должен быть сбалансированным. Речь идет не о каких-то определенных приоритетах, а о балансе интересов всех в стране. Основной приоритет – сектор безопасности и обороны, а дальше будем определяться в зависимости от наличия ресурсов", – отметил он.

Марченко отметил, что одним из ключевых источников финансирования бюджета является помощь международных партнеров.

"При всем желании жить лучше, нужно понимать, за чей счёт мы будем жить лучше. Либо за счет собственных налогоплательщиков, что сейчас достаточно ограничено из-за постоянных обстрелов, либо за счет партнеров, которые действительно хотят нам помочь в 2027 году", – сказал Марченко.

Какие расходы предлагают увеличить

Председатель бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа сообщила, что для учета всех поданных поправок потребовалось бы дополнительно 13,5 трлн грн. По ее словам, эта цифра равна почти двум годовым бюджетам страны.

Она также отметила, что многие предложения не соответствуют регламентным требованиям, поскольку не имеют реалистичных источников финансирования или надлежащих расчетов.

"По итогам заседания рабочей группы и бюджетного комитета мы предложили учесть 90 предложений во всех сферах нашей жизни, начиная с обороны, социальной политики, здравоохранения и заканчивая местными бюджетами", – сказала она.

В частности, правительству поручили до второго чтения бюджета проработать вопрос повышения денежного довольствия военнослужащих, а также увеличения государственных гарантий для предприятий оборонно-промышленного комплекса. Депутаты предлагают удвоить объем этих гарантий до 60 млрд грн.

Кроме того, правительство должно проработать возможность увеличения расходов на строительство и приобретение жилья для военнослужащих Вооруженных сил Украины.

В сфере здравоохранения комитет поручил предусмотреть дополнительное финансирование на закупку лекарств для пациентов с редкими заболеваниями, в частности ахондроплазией, аутоиммунными заболеваниями нервной системы и нейромышечными заболеваниями. Эти средства должны дополнить 21 млрд грн на закупку лекарств, уже заложенные в проекте государственного бюджета.

"Это дополнительные средства к тем 21 миллиарду гривень на лекарства, которые уже заложены в проекте государственного бюджета", – добавила Пидласа.

Верховная Рада приняла за основу предложения и заключения к проекту государственного бюджета на 2027 год. За соответствующее решение проголосовали 232 народных депутата. Голосование по принятию государственного бюджета в первом чтении ожидается 28 октября. Окончательное голосование по принятию документа в целом запланировано на конец ноября.

Дефицит бюджета – последние новости

12 октября министр финансов Сергей Марченко заявил, что в октябре Украина столкнулась с кризисом ликвидности, из-за чего правительство приостановило финансирование капитальных расходов, а также отложило бюджетное возмещение НДС на 18 миллиардов гривень.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина сможет покрыть бюджетный дефицит до конца года.

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