Вакцинированные от коронавируса, а также те, кто выздоровел от COVID-19, смогут без каких-либо ограничений встречаться с другими людьми.

Бундесрат как представительство федеральных земель одобрил распоряжение правительства Германии о привилегиях для вакцинированных и тех, кто выздоровел от COVID-19.

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Правила, ослабляющие ограничения локдауна для определенных групп населения, вступят в силу после публикации документа в официальном вестнике. Обозреватели ожидают, что правила будут действовать уже в эти выходные, то есть 8 мая.

Предполагается, что вакцинированные от коронавируса, а также те, кто выздоровел от COVID-19, смогут без каких-либо ограничений встречаться с другими людьми. В случае встречи в кругу семьи или среди друзей с теми, кто еще не вакцинировался, их не будут учитывать в максимально допустимое число лиц, с которыми можно контактировать. Для этих лиц не будут действовать и ограничения комендантского часа. Так же им не нужно будет отбывать карантин после поездки за границу - если только они не прибывают из страны или региона, где зафиксированы мутированные варианты коронавируса. Полностью вакцинированные также не должны предъявлять негативные тесты на коронавирус при посещении магазинов или парикмахерских, передает "Немецкая волна".

Полностью вакцинированными в Германии считают тех, кто по меньшей мере 14 дней назад получил вторую инъекцию вакцины от коронавируса, а в случае применения препарата компании Johnson & Johnson достаточно одной прививки. Для доказательства того, что человек выздоровел от коронавируса, необходимо предоставить положительный лабораторный ПЦР-тест, которому не менее 28 дней, но не более шести месяцев.

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Автор: Ирина Погорелая