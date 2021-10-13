Игорь Кесаев с помощью паспорта Кипра обошел проверку от Минобороны Финляндии.

Российский олигарх Игорь Кесаев купил большой остров в стратегически важной части Финляндии. Сделка стала возможной благодаря "золотому паспорту", полученному от властей Кипра.

Об этом пишет Euractiv.

В прошлом году Кесаев купил остров в восточной Финляндии. Благодаря паспорту Кипра он обошел процедуру авторизации, которую для такого рода сделок проводит Министерство обороны Финляндии.

Кесаев – один из табачных "королей" в РФ, поде его контролем находится около 70% рынка. Кроме того, его связывают с торговлей оружием, а также, по неофициальным данным, у бизнесмена тесные связи с мафией, ФСБ и ГРУ.

Читайте такжеСМИ сообщили о загадочной смерти украинских моряков в порту БангладешИменно связи со спецслужбами и преступниками встревожили Минобороны Финляндии. Дело в том, что Россия часто использует олигархов в политических и стратегических целях. При этом после покупки на острове построили крупные жилые помещения и вертолетную площадку, о чем изначально не говорилось. Законы страны позволяют забрать остров, если будет угроза для национальной безопасности.

Справка УНИАН. "Золотой паспорт" - предоставление гражданства иностранному инвестору. Фактически, это покупка гражданства. По такой схеме многие не чистые на руку российские олигархи получили кипрские паспорта, а значит и право выезжать без визы в более чем 150 стран мира.

Как ранее сообщал УНИАН, российский олигарх Игорь Кесаев женился на 28-летней "Мисс Блонд Украина – 2013" Ольге Клименко.

Автор: Анастасия Горбачева