Российский олигарх женился на любовнице - молодой "Мисс Блонд Украина" (фото)

СМИ отмечают, что в 2016 году еще женатый на Стелле Кесаевой олигарх не стеснялся выводить свою любовницу в свет.

Российский олигарх Игорь Кесаев, занимающий 35-е место в списке Forbes, женился на 28-летней "Мисс Блонд Украина – 2013" Ольге Клименко.

Сейчас королева красоты из украинского Житомира носит фамилию Кесаева и строит карьеру кулинарной телеведущей на канале мужа World Fashion. В 2013-м Ольга завоевала титул в Украине, а спустя год победила в международном конкурсе красоты в Ливане, передает Super.

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Клименко окончила Национальный авиационный университет в Киеве по специальности "Социология". Говоря о своих увлечениях в одном из интервью, девушка робко призналась, что занимается стрип-пластикой и ей нравится проводить время с друзьями в караоке.

СМИ отмечают, что в 2016 году еще женатый на Стелле Кесаевой олигарх не стеснялся выводить свою любовницу в свет. Один из первых их совместных выходов состоялся 16 мая 2016-го в Московскую консерваторию. Со своей первой супругой Кесаев развелся лишь в начале 2017 года.

Ранее сообщалось, что 30 девушек проходят испытания в борьбе за звание "Мисс Украина".