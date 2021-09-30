Вакцина для пушных зверей была разработана специалистами университета Хельсинки.

Финляндия намерена делать пушным зверям прививки против COVID-19.

Финский Союз заводчиков пушных зверей (FIFUR) готовится начать вакцинацию норок уже в ближайшие недели, пишет Yle.

Для такой кампании исследовательская группа Хельсинкского университета разработала специальную пока что экспериментальную вакцину FurcoVac. Помимо лаборатории университета, ее уже протестировали на одной из звероферм. Отмечается, что FurcoVac содержит те же компоненты, что и вакцины, используемые для людей.

"У нас достаточно доз вакцины, чтобы дважды вакцинировать всех финских племенных норок. Также потребуется ревакцинация", - рассказал научный руководитель проекта в FIFUR Юсси Пеура.

Для вакцинации было выделено около полумиллиона доз вакцины.

Читайте такжеВ Дании ввели временный запрет на разведение норокПри этом случаев заражения коронавирусом норок на финских фермах пока что не зарегистрировано. Однако ранее на фермах в других странах ЕС, в том числе в Дании, Нидерландах и Испании, убили миллионы этих зверьков, чтобы предотвратить распространение инфекции после выявления случаев заражения.

По данным FIFUR, к вирусу восприимчивы норки и енотовидные собаки, которых разводят в Финляндии ради меха, так же как кошачьи и белохвостые олени. Исследования показывают, что норки способны передавать вирус человеку. По мнению экспертов, наличие норковых ферм может создавать большой риск и усложнять борьбу с пандемией.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Катерина Комолова