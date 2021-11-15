По словам главы внешней политики ЕС Жозепа Борреля, поток мигрантов в Беларусь в последние дни почти прекратился.

Министры иностранных дел стран Евросоюза утвердили новые критерии санкций в отношении Беларуси.

Об этом сообщил журналист Рикард Йозвяк на странице в Twitter.

"Министры иностранных дел ЕС официально приняли новые критерии санкций в отношении Беларуси. Сегодня они также дадут политическое согласие на введение дополнительных санкций", - говорится в сообщении.

При этом Йозвяк отметил, что фактический список граждан и организаций, в отношении которых будут введены санкции, сегодня готов не будет.

Кроме того, Йозвяк сообщил, что по словам главы внешней политики ЕС Жозеп Борреля, поток мигрантов в Беларусь, которые затем направляются в Польшу, Литву и Латвию, в последние дни почти прекратился благодаря действиям ЕС в общении с авиакомпаниями и третьими странами.

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Скандал из-за нелегальных мигрантов в Европе

С конца мая Беларусь способствует нелегальному проникновению мигрантов в Евросоюз через свою территорию. Так Минск отреагировал на ужесточение западных санкций в отношении Беларуси. Особенно напряженная ситуация на польско-белорусской границе наблюдается в последние недели.

В ЕС такой шаг назвали "гибридной атакой" Беларуси. В частности, Литва и Латвия, а также Польша и Эстония обвинили власти Беларуси в использовании нелегальных мигрантов как оружия в гибридной войне против ЕС. Они призвали ООН принять меры в отношении белорусского руководства из-за поощрения иностранцев к незаконному пересечению границ Евросоюза.

Чтобы предотвратить наплыв вероятно нелегальных мигрантов, балтийские государства значительно укрепили безопасность своих границ. В частности Литва начала строительство заграждения на границе с Беларусью. Также Литва впервые в истории страны после восстановления независимости ввела режим чрезвычайного положения на части территории из-за критической ситуации с мигрантами на границе с Беларусью.

Между тем Польша повысила боевую готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью. Правительство Польши обвиняет Лукашенко в организованной доставке беженцев из кризисных регионов к внешней границе Евросоюза. Относительно Александра Лукашенко в Германии начали расследование из-за наплыва нелегалов.

Европейский Союз обвиняет белорусского правителя в том, что он позволяет ввозить мигрантов из кризисных регионов в Беларусь, а затем контрабандным путем пытаться переправлять их в Польшу, Литву и Латвию. Поэтому, Евросоюз готовит пятый пакет санкций в отношении режима Александра Лукашенко из-за использования им мигрантов как инструмента против стран блока.

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Автор: Александр Топчий