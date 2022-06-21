Жозеп Боррель разнес российский фейк о вине ЕС в блокировки экспорта украинского зерна.

Европейский союз развеял российские фейки о продовольственном кризисе в мире. Министры иностранных дел стран Африки получили соответствующее письмо с разъяснением.

Об этом сообщил Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель по итогам заседания Совета ЕС по внешним делам.

Дипломат указал, что именно РФ блокирует экспорт украинского зерна.

"Это целенаправленная попытка использовать продовольствие как оружие в войне. Это намеренная попытка создать голод в мире для того, чтобы оказывать давление на мир, ЕС и Украину. Типичная схема российской пропаганды – создать проблему, а затем обвинять нас в ней. Они обвиняют санкции ЕС в продовольственном кризисе. Это не наши санкции, а российские действия", – отметил Боррель.

По его словам, главы МИД африканских стран получили письмо с подробным объяснением о работе антироссийских санкций.

"В то же время мы готовы изучить совместно с ООН случаи, которые могут произойти, в случае чрезмерной реакции некоторых экономических актеров", – подытожил дипломат.

Кража зерна из Украины - что известно

30 мая 2022 года руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак сказал, что мирового продовольственного кризиса, который провоцирует Россия, еще можно избежать. По его словам, необходимо разблокировать украинские порты, отправив в Черное море военные конвои стран-партнеров, которые будут сопровождать зерновые грузы.

По состоянию на 7 июня Россия украла до 500 000 тонн украинской пшеницы на сумму 100 миллионов долларов с момента российского вторжения в феврале. Большая часть этого груза была доставлена грузовиками в порты в оккупированном Крыму, а затем перевезена судами, в том числе такими, которые находятся под западными санкциями.

Госдепартамент США называл российские суда "Матрос Кошка", "Матрос Позынич" и "Михаил Ненашев" как подозреваемые в перевозке краденого зерна. Эти суда курсировали между Керченским проливом, разделяющим Крым и Россию, и различными портами в Восточном Средиземноморье.

При этом веб-сайты морского отслеживания и эксперты отмечали, что РФ скрывает информацию о привлеченных судна. В частности, подсанкционные суда часто отключают свои транспондеры, чтобы скрыть свой порт отправления. Иногда они швартовались в Турции или Сирии.

По информации СМИ, в Севастополе ежедневно грузят на суда украинское зерно.

Ранее стало известно, что РФ, Турция, Украина и ООН подготовили дорожную карту чтобы обеспечить работу безопасного коридора по вывозу сельхозпродукции из портов нашего государства.

Председатель Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что в продовольственном кризисе, который разворачивается в мире из-за войны в Украине, виновата только Россия.

6 июня госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у США есть доказательства того, что Россия ворует зерно из Украины для продажи с целью получения прибыли.

10 июня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил об активной фазе переговоров по поиску решений для преодоления глобального кризиса продовольствия.

Вас также могут заинтересовать новости: