Правоохранители считают, что задержанные выезжали или организовывали поездки граждан Чехии в Украину для участия в боевых действиях на стороне оккупантов.

Национальный центр противодействия организованной преступности Чехии (NCOZ) провел масштабную спецоперацию и задержал по меньшей мере пятерых чехов-членов военизированных формирований, которые, как подозревается, воевали на Донбассе на стороне оккупантов или "поставляли" туда для участия в боях граждан Чехии.

Операцию провели в ночь со вторника на среду, пишет "Европейская правда" со ссылкой на чешские издания Respekt и Aktuálně.cz.

Читайте такжеВ МИД Чехии озабочены стягиванием российских войск к границам УкраиныПравоохранители считают, что задержанные выезжали - или организовывали поездки граждан Чехии - в Украину для участия в боевых действиях на стороне пророссийских сепаратистов.

По словам одного из подозреваемых, ими руководили сотрудники ГРУ, которые работали в российском посольстве в Праге и на днях были высланы из Чехии. СМИ отмечают: не исключено, что они контактировали с некоторыми депортированными российскими дипломатами, фактически членами ГРУ".

В спецоперации по всей стране приняли участие сотни правоохранителей. Источники сообщают, что полиция опасалась реакции подозреваемых во время принудительного ареста, ведь многие из них дома имеют легальное оружие.

"Могу лишь сказать, что сегодня наше ведомство ведет уголовное производство. Я не могу предоставить более детальную информацию, поскольку Верховная прокуратура в Праге имеет право предоставлять информацию в уголовных процессах", - рассказал официальный представитель NCOZ Ярослав Ибегей.

Чешская полиция говорит, что операция не связана со взрывами в Врбетицах в 2014 году и обещает предоставить официальную информацию в течение дня.

В Чехии с начала военных действий на Донбассе несколько человек уже предстали перед судом за участие в боях на стороне оккупантов.

Дипломатический скандал между Россией и Чехией

Ранее Чехия обвинила Россию в организации взрыва, который произошел 16 октября 2014 года на складах вооружения в восточной части страны и привел к многочисленным разрушениям и гибели двух местных жителей.

В связи с этим Прага выслала 18 российских дипломатов, а также объявила в розыск "Александра Петрова" и "Руслана Боширова".

В ответ Россия объявила 20 работников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

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Автор: Катерина Комолова