В центре Рима установили пицца-автомат.
Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.
Читайте такжеПицца с ананасами: как готовить аппетитное экзотическое блюдоГотовое блюдо можно получить за три минуты, нажав лишь несколько кнопок. Свежеиспеченная пицца подается в привычной картонной упаковке.
Автомат предлагает несколько видов пиццы на выбор:" Маргариту"," Четыре сыра", острую или с ветчиной. Кроме того, можно дополнительно взять напиток - колу, сок или воду.
Заказ будет стоить около 5 евро. Авторы идеи надеются на успех, ведь в соседних ресторанах за такие деньги удастся купить разве что кусочек пиццы. Однако прохожие не спешат пользоваться автоматом: некоторые говорят, что главный ингредиент пиццы - это любовь, с которой блюдо готовят повара.
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