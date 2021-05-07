Блюдо дешевле, чем в местных ресторанах, и готовится быстрее.

В центре Рима установили пицца-автомат.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.

Читайте такжеПицца с ананасами: как готовить аппетитное экзотическое блюдоГотовое блюдо можно получить за три минуты, нажав лишь несколько кнопок. Свежеиспеченная пицца подается в привычной картонной упаковке.

Автомат предлагает несколько видов пиццы на выбор:" Маргариту"," Четыре сыра", острую или с ветчиной. Кроме того, можно дополнительно взять напиток - колу, сок или воду.

Заказ будет стоить около 5 евро. Авторы идеи надеются на успех, ведь в соседних ресторанах за такие деньги удастся купить разве что кусочек пиццы. Однако прохожие не спешат пользоваться автоматом: некоторые говорят, что главный ингредиент пиццы - это любовь, с которой блюдо готовят повара.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Комолова