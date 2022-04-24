Во внешнеполитическом ведомстве заверили, что дипломат находится в безопасности.

В Болгарии опровергли информацию о похищении в Мелитополе почетного консула Сергея Желева. В болгарском внешнеполитическом ведомстве отметили, что дипломат находится в безопасности.

Об это пишет издание BGNES.

В заявлении Министерства иностранных дел сообщили, что информация о похищении дипломата является недостоверной. В ведомстве указали, что Желев находится в своем доме в полной безопасности.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывали военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и атаковали мирных жителей. Некоторые населенные пункты российские военные временно оккупировали, а всех, кто выступает против оккупации угрожают, похищают и пытают.

23 апреля городской голова Мелитополя Иван Федоров заявил, что в городе похитили почетного консула Болгарии.

По оперативной ситуации в Мелитополе Федоров сказал, что уже четвертый день оккупанты не выпускают жителей, которые хотят уехать в сторону Запорожья. При этом оккупанты блокируют гуманитарные грузы, а в городе нет наличных.

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