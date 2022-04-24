Уже четвертый день оккупанты не выпускают из города жителей, которые хотят выехать в сторону Запорожья.

Несколько часов назад стало известно, что в Мелитополе похитили консула Болгарии.

Об этом в эфире национального марафона заявил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"Моих коллег похитили по всей стране более 50, сегодня 29 находятся в тюрьмах оккупантов. В отношении активистов, бизнесменов - у оккупантов это сплошная практика, они похищают всех, кто имеет свое мнение, патриотические настроения. Несколько часов назад стало известно, что в Мелитополе похитили почетного консула Болгарии", - сказал он.

По оперативной ситуации в Мелитополе Федоров сказал, что уже четвертый день оккупанты не выпускают жителей, которые хотят уехать в сторону Запорожья.

"Последние четыре дня они полностью заблокировали эвакуацию в Запорожье, любым маршрутом, только в Крым дают возможность выехать", - сказал он.

Гуманитарные грузы блокируются, в городе нет наличных.

"Есть безумная проблема с наличными средствами, из сел на рынки привозят продукты, но чтобы их купить, нужны наличные средства, которых почти нет. Можно сказать, Путин делает геноцид, потому что он не получил поддержки ни от народа, ни от власти", - рассказал городской голова.

Однако мелитопольцы не сдаются.

"По данным нашей разведки, происходит противостояние, от мирного оно перешло в партизанское, сопротивление как было сильное, так и остается сильным. Как это происходит, мы разглашать не будем. Но это точно происходит. Как доказательство, два дня назад из ДНР приехали какие-то посланцы, которые начали примирять между собой коллаборантов, потому что они между собой ссорятся и не могут найти виновного, кто сливает информацию украинцам", - сказал Федоров.

Как сообщал УНИАН, ранее Иван Федоров сообщил, что с 1 марта за время оккупации Мелитополя захватчики похитили более 100 человек. По его словам, общественных активистов оккупанты похищают, чтобы записать с ними видео до 9 мая.

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