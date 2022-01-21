В частности, о соответствующем намерении был извещен Конгресс.

В Белом доме подтвердили намерение передать Украине вертолеты М-17.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сегодня на брифинге в Вашингтоне.

Псаки отметила, что в прошлом году Соединенные Штаты передали Украине больше помощи безопасности, чем когда-либо ранее в истории.

"Только в прошлом году мы обязались выделить 650 млн долларов на помощь безопасности для Украины. В целом, с 2014 года мы обязались выделить 2,7 млрд. И эти поставки продолжаются, в том числе и сегодня еще больше осуществляется поставок", - заявила Псаки.

Читайте такжеВ России угрожают "самыми серьезными последствиями" в случае игнорирования ее требований в СШАПо ее словам, кроме традиционной политики помощи, предусмотренной действующим законодательством в рамках инициативы по безопасности помощи Украине, президент США Джо Байден воспользовался своими полномочиями, чтобы позволить передать Украине летальную помощь и удовлетворить ее оборонные нужды.

Также она подтвердила, что Государственный департамент США разрешил трем союзникам из НАТО предоставить Украине противотанковые ракеты и другое американское вооружение.

"Мы недавно оповестили Конгресс о нашем намерении передать вертолеты М-17", - подчеркнула Псаки.

Как сообщал УНИАН, ранее Белый дом рассматривал возможность отправки в Украину военного оборудования, которое ранее предназначалось Афганистану. По данным американских СМИ, соответствующее решение еще не одобрено Национальным Советом безопасности США.

Вас также могут заинтересовать новости: