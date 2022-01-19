По данным журналистов, первую партию вертолетов ожидают в Украине уже этой весной.

ВСУ рассчитывают получить новые вертолеты, в том числе пять Ми-17В5 и один Ми-8МТВ, в рамках военной помощи США.

По данным издания Defence Blog, США могут предоставить Украине шесть вертолетов, ранее принадлежавших ВВС Афганистана.

Ожидается, что первая партия вертолетов поступит в Украину этой весной.

Читайте такжеСША не снимают вопрос отключения РФ от SWIFT с повестки дня - Белый домПо сообщениям СМИ в Афганистане, около двух десятков вертолетов типа Ми-8/17 афганских ВВС в настоящее время находятся за пределами страны, и их судьба остается неизвестной.

Согласно данным СМИ, эти вертолеты, несомненно, использовались во время бегства афганских правительственных лидеров и военнослужащих в соседние страны, такие как Таджикистан и Узбекистан.

Напомним, ранее в Украину прибыла очередная партия международной технической помощи от Великобритании Вооруженным Силам Украины.

Заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко отметил, что это вооружение укрепит оборонные способности Украины.

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