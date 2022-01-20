Президента США обвинили в том, что он своим заявлением "открывает двери" для российской агрессии от меньших до больших масштабов.

Говоря о "небольшом вторжении" России в Украину, президент США Джо Байден имел в виду возможные кибератаки или же провокации с участием военизированных формирований.

Слова американского президента, которые вызвали недоразумение, разъяснила пресс-секретарь Совета национальной безопасности администрации США Эмили Хорн в Twitter.

В ответ на прозвучавшие обвинения Байдена в том, что он таким образом "открывает двери" для российской агрессии от меньших до больших масштабов, она написала:

"Президент США объяснил это. Он имел в виду разницу между военными, а также невоенными/полувоенными/кибернетическими действиями россиян. Такие действия встретят обратный ответ в координации с союзниками и партнерами".

Позже разъяснение слов Байдена появилось и на официальном сайте Белого дома:

"Президент Байден четко указал президенту РФ: если любые российские военные силы пересекут украинскую границу, это будет считаться новым вторжением, которое встретит быстрый, жесткий и единственный ответ Соединенных Штатов и наших союзников".

В своем заявлении, которое в итоге пришлось разъяснять, Байден в частности, еще раз пригрозил строгими санкциями против России.

"Одно дело, если это небольшое вторжение, и нам придется спорить о том, какие (санкции) применять, а какие не применять и так далее. Но если они (россияне) действительно сделают то, на что они способны с учетом сил, сосредоточенных на (украинской) границе, это будет катастрофой для России, если она вторгнется в Украину", – отметил президент США в среду, 19 января.

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