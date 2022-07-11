Среди ночи наши военные атаковали пункт управления вражескими войсками в Таврийске.

Ракетно-артиллерийские подразделения Вооруженных сил Украины нанесли удар по предполагаемому району стартовых позиций ЗРК "С-300" в районе Алешковских Песков.

Об этом в Facebook сообщает ОК "Пивдень".

В сообщении сказано, что кассетными снарядами снова обстреляны Криворожский район, две общины — Апостоловская и Зеленодольска.

"В двух селах — Новосеменовке и Марьянском — разрушение жилых домов. Предварительно, люди не пострадали", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что на Николаевщине в результате обстрелов села Лиманы Галицинівської общины загорелось поле с урожаем и лесополоса, пострадавших нет.

Также на рассвете обстреляны пригород и промышленная инфраструктура областного центра.

"Пять ракет выпущено предположительно из зенитно-ракетной системы С-300. Потерь и пострадавших нет", - сказано в сообщении.

ОК "Пивдень" отмечает, что в ответ наши ракетно-артиллерийские подразделения нанесли удар по предполагаемому району стартовых позиций ЗРК "С-300" в районе Олешковских Песков.

"А среди ночи метко атакован пункт управления вражескими войсками в Таврийске. Окончательные потери противника доразведываются и уточняются", - сказано в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, в течение последних дней появились также сообщения о взрывах на складах оккупантов в Херсоне и Чернобаевке.

Советник председателя Херсонской ОВА Сергей Хлань отметил, что подрыв складов оккупантов может быть элементом подготовки украинских защитников к контрнаступлению.

На днях жителей временно оккупированной Херсонской области призвали держаться подальше от скоплений вражеской техники или российских войск, поскольку "ВСУ идет".

Во временно оккупированном Херсоне захватчики перебрасывают технику на левый берег Днепра и готовятся к уличным боям укрепляя блокпосты в городе.

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